على أصوله.. افضل طريقة لعمل الفطير المشلتت المورق طعم وريحه حكاية 

يعد الفطير المشلتت من أشهر وأكثر المأكولات المصرية شعبية، خاصة على مائدة الإفطار، يتميز هذا النوع من الفطير بطبقاته الرقيقة المتعددة، وسهولة تحضيره في المنزل دون الحاجة إلى فرن، في هذا المقال، سنقدم لكم الطريقة الأصلية لعمل الفطير المشلتت المورق في الطاسة، مع نصائح لتحضير إفطار مميز لأسرتك.
طريقة عمل الفطير المشلتت
لعمل الفطير نحتاج إلى المقادير التالية:
- 500 جرام دقيق.
- 250 مل ماء دافئ.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة كبيرة سمن أو زيت نباتي.
- 200 جرام سمن أو زيت نباتي.
خطوات التحضير
- في وعاء كبير، نخلط الدقيق والملح، نضيف الماء الدافئ بالتدريج مع العجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- ثم نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة.
- نقسم العجينة إلى 4 كرات متساوية الحجم.
- نأخذ كرة واحدة ونفردها على سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة رقيقة.
- ندهن العجينة بالكامل بالسمن أو الزيت النباتي.
- نبدأ بلف العجينة من أحد الأطراف على شكل لفافة، ثم نلفها مرة أخرى بشكل حلزوني.
- ثم نضغط على العجينة برفق لتسوية الطبقات، نكرر هذه الخطوة مع باقي كرات العجينة.
- نغطي العجينة مرة أخرى ونتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة أخرى.
- نأخذ كرة من العجينة ونفردها على سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة رقيقة، نحرص على أن تكون العجينة رقيقة جدا، ولكن ليس لدرجة أن تتمزق.
- نسخن مقلاة على نار متوسطة، نضع العجينة في المقلاة ونتركها حتى تنضج من الأسفل، ثم نقلبها على الوجه الآخر حتى تنضج.
- نكرر الخطوات حتي تنتهي من الكمية كلها.
- يقدم الفطير المشلتت ساخن مع العسل أو القشطة أو المربى أو الجبن.