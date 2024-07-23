على أصوله.. افضل طريقة لعمل الفطير المشلتت المورق طعم وريحه حكاية 

يعد الفطير المشلتت من أشهر وأكثر المأكولات المصرية شعبية، خاصة على مائدة الإفطار، يتميز هذا النوع من الفطير بطبقاته الرقيقة المتعددة، وسهولة تحضيره في المنزل دون الحاجة إلى فرن، في هذا المقال، سنقدم لكم الطريقة الأصلية لعمل الفطير المشلتت المورق في الطاسة، مع نصائح لتحضير إفطار مميز لأسرتك.

طريقة عمل الفطير المشلتت

لعمل الفطير نحتاج إلى المقادير التالية:

500 جرام دقيق.

250 مل ماء دافئ.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة سمن أو زيت نباتي.

200 جرام سمن أو زيت نباتي.

خطوات التحضير