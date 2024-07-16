نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس استعلم الآن من هنا عبر موقع وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم اليمنية، خطوات الإستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس، وذلك عبر الموقع الرسمي، وكذلك يمكن استخراج النتيجة من خلال موقع الإدارة العامة للإختبارات، ولذلك نقدم خلال السطور الآتية كافة التفاصيل الخاصة بنتائج الصف التاسع 2024 في اليمن.

نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الإستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس، وذلك عبر رابط موقع الإدارة العامة للإختبارات اليمنية، من خلال الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

يتم الدخول على رابط موقع الإدارة العامة للاختبارات.

من ثم يتم الضغط على أيقونة النتائج.

اختيار نتيجة الصف التاسع، والعام الدراسي 2023/2024

إدخال رقم الجلوس والاسم بشكل صحيح وفي الخانات المخصصة لذلك.

أخيرا يتم الضغط على أيقونة عرض النتيجة، لتظهر أمامك الدرجات والمجموعة الكلي.

رابط نتائج الصف التاسع 2024 بالإسم عبر موقع الوزارة اليمنية

كما إنه يمكنكم الدخول على رابط نتائج الصف التاسع 2024 في اليمن عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية، واتباع الخطوات الآتية:

يتم الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية هنا.

ثم قم بتسجيل تسجيل الدخول.

كتابة الاسم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

اختيار نتائج الصف التاسع الأساسي 2024.

إدخال رقم الجلوس واسم الطالب.

الضغط على ايقونة عرض النتيجة.

أخيرا ستظهر أمامك النتيجة بالتفصيل.

www yemenexam com النتائج

يُمكن الآن الاستعلام على نتائج التاسع اليمن 2024 بالاسم من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات أو موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية “الروابط التي أوضحناها في الأعلى”، كما وفرت الوزارة النتائج من خلال خدمة الاتصال بالهاتف على رقم 161، وهناك خطوات معيمة للحصول على نتائج التاسع بالاسم 2024 بسهولة وهي:-

الاتصال من أي هاتف أرضي أو هاتف يمن فورجي على رقم 161.

قم بإدخال رقم جلوس الطالب الذي ترغب في الحصول على نتيجته.

وسيتم إرسال النتيجة لك على الفور.

أشارت وزارة التربية اليمنية، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق وكذلك رصد الدرجات، ومن ثم اعتمادها رسميا من الوزير اليمني، ليتم طرحها رسميا عبر الموقع الإلكتروني، كذلك يمكن الإستعلام عن نتائج الطلاب وذلك عبر الرقم الساخن من أي هاتف أرضي على رقم 161، أو عبر شبكة يمن فورجي.