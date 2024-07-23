استئناف حجز السيارات.. الشروط المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن استئناف حجز سيارات المعاقين بعد توقف دام 6 أشهر، مما يتيح للمستفيدين الحصول على سيارات مجهزة بأسعار مخفضة، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتوفير الإمكانيات المناسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

الشروط المطلوبة للحصول على سيارة المعاقين

وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها الشخص المعاق الراغب في الحصول على سيارة مجهزة ومعفاة من الجمارك، وهي كالتالي:

السن الأدنى: يجب أن يكون المتقدم لا يقل عن 18 عامًا. تسجيل السيارة: يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص المعاق. الكشف الطبي: يجب اجتياز الكشف الطبي بنجاح. الجنسية: يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية. سعة المحرك: لا تزيد سعة المحرك عن 1600 سي سي. التجهيزات الطبية: يجب أن تكون التجهيزات الطبية مطابقة للقانون وفقًا للقمسيون الطبي. اختبار القيادة: يجب اجتياز اختبار القيادة. تقرير مالي: يجب تقديم تقرير بالوضع المالي من الشؤون الاجتماعية. صحة البيانات: يجب التأكد من صحة البيانات المقدمة للحصول على السيارة.

كيفية التقديم والاستعلام

يمكن للأشخاص الراغبين في الحصول على سيارات المعاقين التقديم من خلال موقع المجالس الطبية المتكاملة، حيث يتم الضغط على خانة خدمات الاحتياجات الخاصة، وإدخال بيانات الرقم القومي ورقم المرور للاستعلام عن حالة السيارة.

الإفراج عن 97 سيارة ببورسعيد

في خطوة إيجابية، تم الإفراج الجمركي عن 97 سيارة من ميناء بورسعيد، وتم نقلها إلى المنطقة الاقتصادية. هذا التحرك يأتي بعد تعطل استيراد السيارات لمدة شهرين، ويعتبر بداية جديدة لتسهيل حصول المعاقين على سيارات مجهزة تلبي احتياجاتهم.

تأتي هذه الإجراءات والتسهيلات ضمن جهود الحكومة المصرية لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الوسائل التي تساهم في تحسين جودة حياتهم وتسهيل تنقلاتهم اليومية.