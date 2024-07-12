“وكالة عدل”.. طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 والشروط المعنية بطلب القبول

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول برنامج سكنات عدل 3 لجميع المواطنين في مختلف ولايات الجزائر، حتى أن وكالة عدل الوطنية تهتم اهتماما بالغًا بالمتقدمين، لكي يتم توفير وحدات سكنية ملائمة أمام جميع المتقدمين، بالإضافة إلى تخفيض سعر الوحدة السكنية، ويمكنك التسجيل في البرنامج وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

التسجيل في سكنات عدل 3 داخل الجزائر

بعد فتح باب التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 لتشمل عدد كبير من الأشخاص المتقدمين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ملائمة، ويمكنك اتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-

أن تتقدم إلى موقع وكالة عدل الوطنية عبر الإنترنت.

ثم يتم الإنتقال إلى صفحة الخدمات للوكالة.

مع تحديد برنامج سكنات عدل 3.

وعليه يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

أن ترفق كافة الوثائق المعنية بطلب القبول في سكنات عدل 3.

أن يتم التأكد من صحة المعلومات التي قام الشخص المتقدم بإدخالها.

النقر مباشرة على أيقونة “إرسال الطلب”.

ما هي شروط القبول في برنامج سكنات عد 3؟

وحددت وكالة عدل مجموعة من الشروط والضوابط الهامة لكي يتم قبول المتقدم في برنامج سكنات عدل 3، وفقًا لما يلي:-