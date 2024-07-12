رابط رسمي.. خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن برقم الجلوس للقسمين العلمي والادبي

زادت استفسارات الطلاب وأولياء الأمور بشأن نتائج امتحانات الثانوية العامة في اليمن، خاصة في صنعاء لعام 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن النتائج سوف تعلن بعد الانتهاء من عمليات المراجعة والتصحيح، وسوف يتم الكشف عنها لجميع الطلاب في الشعب العلمية والأدبية خلال الساعات القادمة، تم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة قبل أيام، ومن المتوقع الكشف عن النتائج عبر موقع البديل حال توافرها.

استخراج نتيجة الثانوية العامة

للحصول على نتائج الثانوية العامة في اليمن لهذا العام، اتبع الخطوات التالية بالتفصيل:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في اليمن عبر الإنترنت، وهو البوابة المعتمدة لنشر جميع نتائج الامتحانات.

ابحث عن القسم المخصص لنتائج الثانوية العامة للسنة الحالية واضغط على الرابط المخصص لذلك.

سوف يطلب منك تحديد الشعبة الدراسية التي تنتمي إليها، سواء كنت من الشعبة الأدبية أو العلمية، تأكد من اختيار الشعبة الصحيحة لضمان ظهور النتائج الخاصة بك.

في الشاشة التالية، سوف تحتاج إلى إدخال اسمك الكامل كما هو مسجل في السجلات الرسمية، بالإضافة إلى رقم الجلوس الخاص بك.

نتائج الثانوية العامة في اليمن

يترقب الطلاب والطالبات بفارغ الصبر نتائج امتحانات الثانوية العامة في العاصمة اليمنية صنعاء لعام 2024، ووفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم اليمنية، فإنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة لجميع الطلاب في القسمين العلمي والأدبي خلال الساعات القادمة، جاء هذا الإعلان بعد أن أنهى الطلاب امتحاناتهم في شهر مايو المنصرم، لتبدأ بعدها لجان التصحيح في أداء مهامها بفرز وتصحيح الأوراق ورصد الدرجات بكل دقة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج رسميا فور إعلان وزير التربية والتعليم اليمني عن أسماء الطلاب الأوائل في الشعبتين العلمي والأدبي، ليتم بعد ذلك نشر النتائج بالتتابع على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية، ومن المتوقع أن تكون النتائج متاحة عبر المواقع الرسمية التابعة للوزارة خلال الساعات القليلة القادمة، هذا ويتوجب على الطلاب متابعة المواقع الرسمية للوزارة بانتظام للحصول على آخر المستجدات حول نتائجهم وضمان وصولهم للمعلومات الصحيحة والموثوقة.