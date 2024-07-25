تصميم فخم وشيك بأقل سعر.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي 12 برو 5G بكاميرات خرافية وبطارية عملاقة!

قامت شركة ريلمي بإطلاق هاتفها الجديد Realm 12 5G، والتي يعتبر أحد أقوى الإصدارات من شركة ريلمي؛ حيث يمتاز الهاتف بمواصفات ممتازة تجعله خيار مثالي لمحبين شركة ريلمي، فدعونا نتناول معكم خلال هذا المقال مواصفات هاتف ريلمي 12 برو 5G، بالإضافة إلى مميزات الهاتف، والعيوب التي قد يأتي بها، لذا تابعوا السطور القادمة.

ما هي مواصفات هاتف ريلمي 12 برو 5G

دائمًا ما تصيبنا شركة ريلمي باصداراتها الاكثر من ممتازة، حيث قامت بالإعلان عن هاتفها الجديد ريلمي 12 برو 5G والتي يأتي بالمواصفات التالية:

المعالج يأتي الهاتف بمعالج من شركة ميدياتك.ثماني النواة Dimensity 6100 +. وزن الهاتف يبلغ وزن الهاتف 188 جرام أبعاد الهاتف 165.6×76.1×7.7 ملم البطارية الهاتف مزود ببطارية كبيرة سعتها 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط ألوان الهاتف الهاتف متوفر باللون الأخضر وكذلك اللون البنفسجي شبكات الهاتف الهاتف يدعم الشبكات حتى الجيل الخامس . خامة التصنيع الهاتف مصنع من البلاستيك الكاملة الموديل ريلمي 12 برو 5G

ما هي عيوب الهاتف

بعد التحدث عن مواصفات الهاتف، كان لا بد من ذكر العيوب التي قد يأتي بها الهاتف حتى تستطيع الأشخاص التي ترغب في شراؤه تحديد مدى مناسبة الهاتف لهم، ومن أهم عيوب الهاتف التالي: