طريقة وسهلة الفرد.. أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا بأسرار الشيفات

تعد عجينة البيتزا أساس تحضير بيتزا لذيذة، ونجاحها يعتمد على اتباع بعض الخطوات البسيطة واستخدام المكونات الصحيحة، وفى هذا المقال سوف نستعرض لكم أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا بكل حركتها وتكاتها.
أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا فى المنزل
يمكنك سيدتي عمل عجينة البيتزا هشة وطريقة، ولا نحتاج إلى إحضار المقادير التالية:
- ثلاث كوب من الدقيق الابيض.
- 1.5 ملعقة كبيرة خميرة عادية او فورية.
- كوب ماء دافئ.
- رشة ملح.
- رشة سكر.
- نصف كوب زيت .
طريقة التحضير
- فى وعاء نضع الخميرة والماء والسكر ونقلبهم جيدا ويغطي حتي تتفاعل الخميرة.
- ثم قومي بإضافة الدقيق واضيفي الزيت بالتدريج.
- اعجني المكونات مع بعضها جيدا حتي تحصلين على عجينة لينة ومتجانسة على شكل كره.
- غطي العجينة. اتركيها حتي تختمر ويتضاعف حجمها، ثم تستخدم.
- بعد تخمر العجينة، نقوم بتشكيلها حسب الرغبة، إما على شكل دائري رفيع للبيتزا الكلاسيكية، أو على شكل مستطيل لبيتزا الصينية.
- نسخن الفرن مسبقًا على حرارة عالية (200-250 درجة مئوية)،
- نضع العجينة في صينية فرن مدهونة بالزيت ونضيف صلصة البيتزا و الحشوات المفضلة، نخبز البيتزا في الفرن لمدة 10-15 دقيقة حتى تنضج العجينة ويصبح الجبن ذهبي اللون.
اسرار نجاح عجينة البيتزا
- وينصح باستخدام دقيق القمح الأبيض متعدد الاستخدامات لضمان الحصول على عجينة طرية ومرنة.
- استخدام نوع خميرة جيد، تلعب الخميرة دور هام في تخمر العجينة وجعلها منتفخة.
- يضفي الزيت على العجينة نكهة مميزة ويساعد على ترطيبها.
- يساعد السكر على تنشيط الخميرة.
- تجنب الإفراط في حشو البيتزا، حيث قد يؤدي ذلك إلى ثقل العجينة ومنعها من النضج بشكل صحيح.
- اترك العجينة تتخمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.
- سخن الفرن مسبقا على حرارة عالية لضمان نضج العجينة بشكل متساوي.