طريقة وسهلة الفرد.. أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا بأسرار الشيفات

تعد عجينة البيتزا أساس تحضير بيتزا لذيذة، ونجاحها يعتمد على اتباع بعض الخطوات البسيطة واستخدام المكونات الصحيحة، وفى هذا المقال سوف نستعرض لكم أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا بكل حركتها وتكاتها.

أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا فى المنزل

يمكنك سيدتي عمل عجينة البيتزا هشة وطريقة، ولا نحتاج إلى إحضار المقادير التالية:

ثلاث كوب من الدقيق الابيض.

1.5 ملعقة كبيرة خميرة عادية او فورية.

كوب ماء دافئ.

رشة ملح.

رشة سكر.

نصف كوب زيت .

طريقة التحضير

فى وعاء نضع الخميرة والماء والسكر ونقلبهم جيدا ويغطي حتي تتفاعل الخميرة.

ثم قومي بإضافة الدقيق واضيفي الزيت بالتدريج.

اعجني المكونات مع بعضها جيدا حتي تحصلين على عجينة لينة ومتجانسة على شكل كره.

غطي العجينة. اتركيها حتي تختمر ويتضاعف حجمها، ثم تستخدم.

بعد تخمر العجينة، نقوم بتشكيلها حسب الرغبة، إما على شكل دائري رفيع للبيتزا الكلاسيكية، أو على شكل مستطيل لبيتزا الصينية.

نسخن الفرن مسبقًا على حرارة عالية (200-250 درجة مئوية)،

نضع العجينة في صينية فرن مدهونة بالزيت ونضيف صلصة البيتزا و الحشوات المفضلة، نخبز البيتزا في الفرن لمدة 10-15 دقيقة حتى تنضج العجينة ويصبح الجبن ذهبي اللون.

اسرار نجاح عجينة البيتزا