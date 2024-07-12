“الآن قوائم الوجبة السابعة ” كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي بالعراق

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق حاليا بمراجعة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للحصول على الوجبة السابعة من دعم الرعاية الاجتماعية، حيث تأخر موعد الإعلان عن كشوفات المقبولين في الوجبة وموعد الصرف أيضاً، وهذا كله يرجع إلى زيادة عدد الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم المالي التي أطلقته الحكومة العراقية لمساعدة المواطنين والنهوض بالأسر ذات الدخل المنخفض، وهذا بهدف تحسين مستوى المعيشة والتغلب على صعوبات الحياة، ومن أجل الحصول على المعلومات المختلفة الخاصة بهذا الأمر فتابعونا في هذا المقال.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن بكل سهولة التحقق من الأسماء المشمولة في دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وهذا من خلال منصة مظلتي التابع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، حيث تعتبر تلك المنصة من أهم المنصات التابعة للوزارة والتي توفر للمواطنين عدد من الخدمات الإلكترونية، ومنها الاستعلام عن أسماء الوجبة الأخيرة وهذا من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي.

يتم تسجيل الدخول للمنصة من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

اختيار أيقونة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

إدخال رقم الوجبة والمحافظة التابع لها.

التأكد من البيانات المسجلة.

الضغط على كلمة استعلام لتعرض نتيجة البحث.

ثم يمكنكم تحميل الكشوفات الموجودة بملف PDF والبحث عن اسمك فيه.

الفئات المستفيدة من دعم الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الفئات التي تستفيد من دعم الرعاية الاجتماعية، وتلك الفئات تتمثل في التالي:

الأشخاص الذين يعانون من إعاقة تتسبب في دعم القدرة على العمل.

المطلقات والأرامل والأيتام.

العزباء التي تبلغ من العمر 35 عاماً.

أصحاب الهمم وكبار السن.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية