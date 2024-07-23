طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة وما هي شروط التقديم للمرأة

تهتم الحكومة الجزائرية بالسيدات بشكل كبير، وخاصة الغير عاملين وتطرح لهم بعض المساعدات المالية لإعانتهم على إقامة مشاريع خاصة بهم، ويرغب البعض منهم التسجيل في منحة المرأة الماكثة وقد أوضحت الحكومة الجزائرية بأنه من الضروري توافر بعض الشروط لدي السيدات ليتم الموافقة على طلب التسجيل في المنحة، سنتعرف على التفاصيل كاملة في السطور التالية.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة

أوضحت الحكومة الجزائرية أنه يمكن التقديم للاستفادة من منحة المرأة الماكثة إلكترونيا للاستفادة منها عليك تسجيل البيانات التالية:

الضغط على الرابط الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل من هنا ، واختر التقديم على منحة البطالة من الخيارات الموجودة على الشاشة الرئيسية للموقع.

بعدها يتم اختيار المحافظة والمنطقة التي تقيم بها السيدة التي ترغب في الاستفادة من المنحة.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية للسيدة ويجب التأكد من صحتها أثناء التسجيل.

ثم يتم ارسال الأوراق والمستندات التي يطلبها الموقع، وبعد التأكد من صحة البيانات اضغط على تقديم الطلب، ويتم الانتظار لحين الموافقة على الطلب الخاص بك.

ما هي شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل

أوضحت الحكومة الجزائرية بأنه يتم الموافقة على طلب صرف المنحة للسيدات بناء على توافر بعض الشروط وهي كالاتي:

من أبرز الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمة أن تكون حاصلة على الجنسية الجزائرية ومقيمة داخل الجزائر بصفة دائمة.

يجب أن تكون السيدة المتقدمة مقيمة في المنزل وليس لها اي مصدر دخل نهائيا.

من الضرورى أن تكون انهت دراستها الجامعية، ولكن لم يتم توظيفها سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

لا يمكن التقديم للسيدات في حين كانت تمتلك مشروع خاص بها، وفي حين كانت المتقدمة متزوجة من الضروري التأكد بأن الزوج ليس له مصدر دخل.

لا يمكن التقديم لاى من السيدات التى سبق لهم الاستفادة من المنحة.