“300 دينــار فـورية في محفظتك“.. كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 وزارة الشؤون الاجتماعية social.gov.tn

أعلنت الجهات المعنية عن خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس وهي من المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة للأسر ذات الدخل المنخفض وهذا من أجل مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية اللازمة لهم، ولكن في حال التقديم على المنحة يجب أن يتم استخدامها في شراء الاحتياجات الأساسية فقط كما أن الحكومة تطالب بتقرير يوضح فيما تم صرفها، وهذا ما سوف نوضحه لكم في خلال السطور التالية.

منحة 300 دينار تونس

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب على طالب الدعم التحقق من توافرها لديه عند التقديم على منحة 300 دينار تونس وهي:

يجب أن يكون طالب الدعم ليس لديه أي أملاك ذات قيمة غالية.

يشترط أن يكون طالب الدعم ليس لديه مصدر دخل ثابت، وفي حال حصوله على راتب يجب أن لا يتعدى 180 دينار.

يجب أن يكون عمر طالب الدعم 25 عام فيما أكثر.

يشترط أن يكون طالب الدعم حامل الجنسية التونسية.

يتطلب من طالب الدعم الإقامة الدائمة داخل الدولة.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

إذا كنت من محدودي الدخل داخل الدولة قم بتنفيذ الخطوات التالية من أجل التسجيل في منحة 300 دينار تونس وهي: