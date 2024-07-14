بدأ العد التنازلي.. موعد اعلان نتائج بكالوريا الجزائر 2024 ورابط استخراج عبر موقع الديوان الوطني

نتائج بكالوريا الجزائر، ‏الكثير من الاضطراب والقلق منتشر خلال هذه الأيام في نفوس الكثير من طلاب المرحلة الثانوية في دولة الجزائر منتظرين نتائج البكالوريا حيث أنها المرحلة التعليمية التي ينتقل بعدها الطلاب إلى الكليات والجامعات المختلفة في جميع أنحاء الجزائر بناءً على المعدل العام الخاص بهم ويتم تحديد مستوى كل الطالب بناءً على الاختبارات التي يتم تصحيحها في الوقت الحالي بدقة شديدة لكي يتم إعطاء كل طالب الدرجات المستحقة بدون أي مزادات أو أخطاء.

‏موعد الإعلان عن نتائج بكالوريا الجزائر

‏بعد فترة طويلة من الانتظار سببت القلق والاضطراب لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجزائر عن الإعلان المؤكد لدرجات البكالوريا ورفعها على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك والمطروح من قبل وزارة التربية والتعليم يوم 16 يوليو الحالي 2024 بالتحديد سوف يتم رفع الدرجات 4:00 عصرا بتوقيت دولة الجزائر حتى يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم بدون أي مشاكل وفقًا للخطوات والتعليمات الموضحة من قبل الوزارة.

رابط إستخراج نتائج بكالوريا الجزائر

‏يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور أن يتمكنوا من معرفة درجات الطلاب بمجرد الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن طرحها على الموقع الإلكتروني المخصص للوزارة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التالية:

‏الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية الوطنية بالجزائر

‏يتم عمل تسجيل دخول صريح من خلال إدخال بيانات الطالب.

‏من القائمة الرئيسية وبالتحديد من أعلى الشاشة يتم الضغط على نتائج الاختبارات.

‏حدد جميع البيانات المتعلقة بالطالب من الاسم ورقم الولاية وكذلك رقم الامتحان.

‏ بعد الانتهاء من ذلك يتم الضغط على كلمة الاستعلام حتى يتم تحميل نتيجة الطالب بكافة الدرجات أمامك على الشاشة.

‏سوف يتم إظهار جميع الدرجات الخاصة بالطالب في المواد المختلفة وفي حالة وجود مشكلة يمكن إعادة إدخال البيانات مرة أخرى.

الأعلان عن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا 2024 حسب الشعب

قامت وزارة التربية والتعليم في الجزائر عن أعلان نسبة النجاح في شهادة البكالوريا 2024 حيث جاءت نسبة النجاح في الشهادة حسب الشعب كالتالي: