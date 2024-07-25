خطوات التسجيل في قرعة الحج عام 2025 العراق برابط مباشر

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عبر وسائل الإعلام الوطنية عن توفر استمارة التقديم للحج عام 2025، لكنها أوضحت أنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء تقديم الطلبات للقرعة ومع ذلك يتوقع أن يبدأ التقديم في بداية العام المقبل، وشددت الهيئة على أهمية التزام المتقدمين بجميع الإجراءات لضمان قبول طلباتهم كما أعلنت عن الشروط والمعايير المطلوبة للتسجيل في الحج عام 2025 في العراق، وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي.

التسجيل في قرعة الحج 2025 العراق

أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة من خلال بيان رسمي نشر على موقعها الإلكتروني عن تفاصيل إجراءات التقديم للحج عام 2025 في العراق، وتشمل الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة الإلكتروني.

انقر على أيقونة “المزيد”.

اضغط على زر “سحب الحج” من القائمة المتاحة.

انقر على أيقونة “التقديم”.

وافق على الشروط والأحكام.

تعبئة استمارة التقديم بشكل كامل.

طباعة الاستمارة مباشرة من الموقع.

انقر على “إرسال” لتقديم الطلب إلى الجهات المعنية.

متابعة الطلب وانتظار الرد خلال بضعة أيام من تقديمه.

استمارة تقديم قرعة الحج عام 2025

نجحت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق في إصدار استمارة تقديم الحج عام 2025 عبر وسائل الإعلام المحلية، وهذه الاستمارة معدة للتسجيل الرسمي في قرعة الحج لعام 1446 هـ، أشارت الهيئة إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد تقديم طلبات القرعة ولكن من المرجح أن يبدأ في بداية العام المقبل، وأكدت على أهمية التزام المتقدمين بجميع الإجراءات والشروط المطلوبة لضمان قبول طلباتهم وزيادة فرصهم في الفوز بالقرعة، لذلك يفضل أن يستعد الأفراد الراغبون في التقديم مسبقا ويتبعوا التعليمات لضمان سلاسة عملية التقديم.

شروط التقديم إلى قرعة الحج 2025 العراق

بعد أن تعرفنا على كيفية التسجيل في قرعة الحج 2025 في العراق، سوف نستعرض الشروط التالية: