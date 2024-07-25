“لولو الشطورة وين” تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 علي عرب سات ونايل سات بجودة HD

نظرا لأهمية قناة وناسة يبحث العديد من الأمهات والآباء عن تردد قناة وناسة بيبي لإسعاد أطفالهم، تعتبر قناة وناسة من القنوات المهمة التي تقدم محتوى هادف لدعم الأطفال في الدراسة، من خلال موقعنا سنوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، بالإضافة إلى محتوى القناة وكيفية تنزيلها على التلفزيون.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024

تصدر تردد قناة وناسة بيبي قائمة البحث من قبل الكثيرين فهذه القناة تعتبر من أفضل القنوات التي تقدم فائدة للأطفال، وإليكم تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة بيبي على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

محتوى قناة وناسة بيبي

تقدم قناة وناسة بيبي محتوى هادف يجعل الأطفال مستمتعين بما يعرض أمامهم، وهي تعتمد على الرسوم المتحركة وتقدم محتوى تعليمي لتعليم حروف اللغة العربية والإنجليزية من خلال عرض بعض الأغاني، كما تساعد في تربية الأطفال عن طريق تعليمهم الأخلاق الحميدة والقيم وتعلمهم كيفية التصرف في المواقف الصعبة، ومن أشهر الأغاني التي تقدمها قناة وناسة بيبي أغنية مين اللي سرق الجزمة ولولو وماما ويا شرطة حرامي،وأنا بحبك يا بابا وأختي الغيورة ولا تفتح الباب يا لولو وحبيب البابا وبيب بيب وحرامي سرق لولو ولولو وماما.

كيفية تثبيت القناة على التلفزيون