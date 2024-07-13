“شوف اسمك هسّه“ رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي

أعلنت الحكومة في العراق عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وهذا ما يتم البحث عنه بشكل متكرر من قبل المستفيدين حيث أن برنامج الرعاية الاجتماعية هو دعم شهري يتم صرفه للأسر الفقيرة الموجودة داخل الدولة وهذا من أجل مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الخاصة بهم وتوفير العداله بين المواطنين، والجدير بالذكر أن الجهات الحكومية في العراق تبذل قصارى جهدها من أجل توفير كل ما هو أفضل لمواطنيها، وهذا ما سنتحدث عنه في خلال السطور التالية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

أصبح الآن من السهل على جميع المستفيدين الاطلاع على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية وهذا من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي:

الخطوة الأولى يجب على المستفيد الدخول على المنصة الإلكترونية مظلتي وهذا من الرابط الرسمي. الخطوة الثانية بعد أن تقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية. الخطوة الثالثة يرجى النقر على خيار الرعاية الاجتماعية ثم قم بالتوجه إلى أسماء المقبولين في الرعاية. الخطوة الرابعة سوف يفتح لك نموذج بيانات ويجب عليك إدخال البيانات المطلوبة. أخيرا اضغط على زر بحث وسوف يتم تحميل ملف يضم كافة أسماء المقبولين قم بتحميله على جهازك وابدأ بالبحث حول اسمك.

الفئات التي يحق لها التقدم في دعم الرعاية الاجتماعية

قامت الجهات المسؤولة بتحديد فئة محددة التي يحق لها التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية وذلك حتى يتم توفير الدعم لمن هم أكثر احتياجا ومن أبرز تلك الفئات: