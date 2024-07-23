“اشترك وهتبقي مليونير” طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 Dream ومواعيد السحب الأسبوعية والشهرية!

تحظى مسابقة الحلم بشعبية واسعة بين ملايين الأفراد في العالم العربي، حيث يسعى العديد منهم للمشاركة في هذه المسابقة لتحقيق فرصة للفوز بجوائز مميزة تقدم أسبوعيًا وبشكل حصري و إذا كنت ترغب في الاشتراك، تابع معنا للتعرف على كيفية الانضمام إلى المسابقة والأرقام التي يمكن استخدامها للتسجيل.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تتيح إدارة مسابقة الحلم الاشتراك إلكترونيًا بدلاً من استخدام أرقام التواصل، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مسابقة الحلم و تحديد بلد الإقامة الحالي.

إدخال رقم الهاتف الخاص بك وتحديد شبكة الاتصالات التي تستخدمها.

الموافقة على الشروط والأحكام من خلال الضغط على زر احصل على OTP.

ستظهر لك رسالة تأكيد الاشتراك في المسابقة، والتي تحتوي على سؤال.

و بالإجابة الصحيحة على هذا السؤال، سيتم إدخالك في السحب على جوائز مسابقة الحلم.

موعد السحب على جوائز الحلم 2024

تجرى السحوبات في مسابقة الحلم على النحو التالي: