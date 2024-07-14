عيار 21 عامل كام؟.. سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21 في محلات الصاغة والأسواق

يهتم فئة كبيرة من المواطنين في التعرف على سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21 على الرغم من وجود أعير مختلفة للذهب إلا أن عيار 21 من الأعيرة الأكثر طلبا، والجدير بالذكر أن عيار 21 شهد انخفاض ملحوظ في خلال الفترة السابقة ويجب العلم أن سعر الذهب يتغير على حسب الاقتصاد المحلي والذي في حالة عدم استقرار في هذه الفترة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

وفقا لما نقلته العديد من المصادر الإخبارية أن سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21 هو 87.156 دينار عراقي والذي يعادل 67 دولار أمريكي وذلك بدلا من 87.955 دينار عراقي، ويجب العلم أن سعر الذهب يتغير داخل الدولة على حسب عملية البيع والشراء في حال إذا كان يوجد عليه زيادة في الطلب هذا يؤدي إلى ارتفاع سعره والعكس.

سعر الذهب اليوم في العراق

يختلف سعر الذهب على حسب الأعيرة والذي يكون على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم هو 99.606 دينار والذي يعادل 76 دولار أمريكي.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم هو 91.306 دينار والذي يعادل 70 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم هو 74.705 دينار والذي يعادل 57 دولار أمريكي.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم هو 58.104 دينار والذي يعادل 44 دولار أمريكي.

سعر أونصة الذهب اليوم بيع 3.098.100 دينار والتي تعادل 2.364 دولار أمريكي.

سعر أونصة الذهب اليوم شراء هو 3.099.410 دينار والذي يعادل 2.365 دولار أمريكي.

ما هو سعر سبيكة الذهب اليوم في العراق؟

وصل سعر سبيكة الذهب اليوم في العراق عيار 1 جرام حتى 109.567 دينار والذي يعادل 84 دولار أمريكي.