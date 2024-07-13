“WhatsApp update download“ تثبيت تحديث واتساب whatsapp apk بمميزات خيالية ⭐⭐⭐تطبيق ضـــد الحـــظر

أعلنت شركة ميتا عن إصدار تحديث الواتساب وسوف يقدم هذا التحديث العديد من المزايا التي قد تنال إعجاب المستخدمين وذلك لأن تطبيق الواتساب من تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدام في هذه الفترة حيث أنه يقوم المستخدمين باستخدامه في جميع مجالات الحياة المختلفة لذلك تسعى الشركة المنتجة دوما نحو تقديم كل ماهو أفضل، وهذا ما سوف نوضحه لكم في خلال السطور التالية.

تحديث الواتساب

وفقا لما أعلنت عنه الشركة المنتجة أن تطبيق الواتساب سوف يحصل على تحديث جديد والذي سوف يتم من خلاله تعديل جودة الصور وهذا من خلال الذكاء الاصطناعي ويجب العلم أنه شوف يتم استخدام تلك التحديثات في مكالمات الفيديو أيضا حيث أنه سوف يتم العمل على تحسين جودة الصوت أثناء المكالمة، بالإضافة إلى أن هذا التحديث يشمل أيضا المساعد الذكي وهذا المساعد سوف يساعدك في التعرف على الأشياء الموجودة في الصور، وأكدت شركة ميتا على أن هذا التحديث لا ينتحل الخصوصية حيث أنه لا يقوم بتحميل الصور الشخصية للمستخدم على أي خدمة من الخدمات المتوفرة لدى الجهاز كما أكدت على أنه من المقرر أن يكون هذا هو الإصدار الجديد من الواتساب.

تثبيت الواتساب

عند تثبيت الواتساب يجب اتباع الخطوات التالية وهذا في هواتف الأندرويد والآيفون: