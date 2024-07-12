عاجل.. وزارة العمل تُعلن توزيع 50 مليون دينار فوري لهؤلاء المواطنين!.. سار لجميع العراقيين

شهدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إقبالاً كبيرًا من قبل فئة كبيرة من الشباب الراغبين في إقامة مشاريع جديدة ومميزة أمام كافة المتقدمين، حتى أن هذه المشاريع تأتي بجدوى اقتصادية عالية وحقيقية، ليتم إطلاق مجموعة من الإجراءات المبسطة في منح هذه القروض للمستفيدين، والعمل على تمويل مشاريعهم الخاصة، بما يرتقي ذلك بسوق العمل، وعليه فإن الوزارة تُساهم في إجراءات الحصول على القرض، التي تُساهم في تحسين وضعهم الاقتصادي وخلق فرض عمل ملائمة أمام الجميع.

منح قروض وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق

وأكد نجم العقابي، المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تعمل على إقامة دورات تدريبية أمام المتقدمين الراغبين في إقامة مشاريعهم، والمساهمة بشكل كبير في عمل دراسة جدوى اقتصادية ملائمة بما يختلف ذلك من مشروع إلى أخر، ومدى الفائدة التي تعود عليهم ضمن سوق العمل والنتائج المنوط إعادتها على كافة المتقدمين، مشيرًا إلى أن الوجبة الأخيرة من منح القروض تضمنت نحو 2800 مقترض.

قيمة قروض وزارة العمل

ووضح العقابي، أن قيمة القرض المنوط الحصول عليه من قبل المتقدمين يتراوح من 20 إلى 50 مليون دينار عراقي، للمساهمة في دعم المتقدمين، ضمن برنامج ريادة المشاريع المبتكرة وكذلك الذكية، بالإضافة إلى رفع مبلغ الإقتراض التي تُشجع على تقديم مثل هذه المشاريع الحقيقة والمساهمة في الحد من ظاهرة البطالة التي ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، نتيجة التأثرات الاقتصادية التي يمر بها العالم.