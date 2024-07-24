تعرف علي شروط الدعم الوطني للوقود 2024 عمان وكيفية أستخراج بطاقة الدعم للمواطنين

يتطلع العديد من المواطنين في سلطنة عمان إلى التعرف على معايير الحصول على الدعم الوطني للوقود لعام 2024، والذي يقدم خصيصا لهم، بالإضافة إلى ذلك، يسعون لمعرفة الإجراءات اللازمة لتفعيل وتحديث بطاقاتهم للإستفادة من الخدمات المقدمة في محطات البنزين وشركات التوزيع المختلفة، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في كل شركة ضمن السوق العماني، إلى جانب استكشاف المزايا التي توفرها هذه البطاقات.

شروط الدعم الوطني للوقود 2024

للإستفادة من نظام الدعم الوطني للوقود في سلطنة عمان، يجب على المتقدمين الالتزام بمجموعة من الشروط المحددة التي تضمن العدالة والشفافية في التوزيع، إليكم هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم للدعم مواطنا عمانيا، حاملا للجنسية العمانية بصورة رسمية.

يشترط أن يكون عمر المتقدم 18 عاما فأكثر، وهو الحد الأدنى المسموح به للتقديم على الدعم.

يطلب ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 950 ريالا عمانيا، لضمان وصول الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه.

في حالة امتلاك المتقدم لسيارة، يجب أن تكون مرخصة من قبل شرطة عمان السلطانية، وإذا كان الأمر يتعلق بقارب، فيجب أن يكون مرخصا لدى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

بعد التأكد من استيفاء هذه الشروط، يمكنكم اتباع الخطوات التالية للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمنصة الدعم الوطني للوقود.

خطوات الحصول على بطاقة دعم الوقود

إن رغبتك في الإنضمام إلى برنامج الدعم الوطني للوقود والاستفادة من خدماته المتعددة تبدأ بخطوات بسيطة ومحددة. إليك الإرشادات المفصلة للتسجيل والحصول على بطاقة الدعم: