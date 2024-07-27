اشتري النهاردة قبل بكرة..أفضل 5 هواتف أقل من 10 آلاف جنيه+ مواصفات كل تليفون إيه

أفضل 5 هواتف أقل من 10 آلاف جنيه، في حالة كنت تريد شراء هاتف جديد وليس لديك أي ميزانية كبيرة خصوصا بعد ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، تستطيع الاختيار بين أفضل الهواتف المتاحة الأقل من مبلغ 10 آلاف جنيه مصري للحصول على هاتف جديد وبسعر ملائم، حيث يوجد الكثير من الهواتف في هذه الفئة في جمهورية مصر وتكون بإمكانيات رائعة.

أفضل 5 هواتف أقل من 10 آلاف جنيه

هناك الكثير من أنواع الهاتف المتاحة بإمكانيات عالية ومميزة تنال إعجاب الجميع وبأقل سعر في جمهورية مصر العربية، وخاصة هواتف سامسونج الموجودة في الوقت الحالي بكثرة في الأسواق المحلية، والتي من بينها ما يلي:

هاتف سامسونج جالاكسي A32، حيث يتميز هذا الهاتف بشاشة كبيرة FHD تكون بمقاس 6.4 بوصة، ويعمل هذا الهاتف بمعالج يقدم أداء مميز وعالي، بالإضافة إلى أن بطارية الهاتف ضخمة تصل إلى 5000 مللي أمبير، ويكون سعر هذا الهاتف 10 آلاف جنيه.

هاتف سامسونج A24، يأتي هذا الهاتف بشاشة تكون بحجم 6.5 بوصة نوعها Super AMOLED، كما يعمل هذا الهاتف بمعالج يقدم أداء جيد من نوع ميدياتيك ثماني النواة بدقة تصنيع تصل إلى 6 نانو متر، وتصل سعة البطارية لنحو 5000 مللي أمبير، ويدعم خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط، ويأتي هذا الهاتف بسعر 8 آلاف جنيه.

هواتف شركة شاومي أقل من 10 آلاف جنيه

تتمثل الهواتف الموجودة الخاصة بشركة شاومي والأقل في السعر من 10 آلاف جنيه فيما يلي: