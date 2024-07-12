أسماء تتصدر قائمة هداف اليورو 2024 قبل النهائي بين اسبانيا وانجلترا

من المعروف أن بطولة كأس أمم أوروبا ثاني أقوى بطولات كرة القدم، حيث تأتي بطولة كأس أمم أوروبا بعد كأس العالم مباشرة من حيث القوة والشعبية حيث ينتظر الكثير من عشاق كرة القدم النجوم اللامعة التي سوف تقدمها لنا بطولة كأس أمم أوروبا 2024 فكل منتخب يضم مجموعة كبيرة ومتألقة من اللاعبين المتميزين.

‎هداف اليورو 2024

تشتمل بطولة كأس أمم اوروبا على أسماء لاعبين ضخمة ومن أهم من يشارك في تلك البطولة اللاعب الفرنسي كليان مبابي واللاعب هاري كن صاحب الحذاء الذهبي لهذا الموسم وغيرهم من اللاعبين.

حيث أعلنت ألمانيا من قبل عن احتضانها النسخة رقم سبعة عشر من بطولة اليورو بالكامل على أرضها، وذلك بمشاركة 24 منتخب ومجموعة من أشهر هدافي كرة القدم وهم ( البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي أنطوان جريزمان، الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينجهام، الإسباني ألفارو موراتا، البلجيكي روميلو لوكاكو).

جدول ترتيب هدافي يورو 2024

يرغب الكثير من محبي كره القدم في معرفه اللاعبين المرشحين للحصول على لقب الهداف في بطولة كأس امم أوروبا حتى الآن، حيث يبحث العديد منهم عن جدول ترتيب هدافي يورو 2024 والذي منهم اللاعبين الذين حققوا أهداف كثيرة وجاءوا في الصدارة من خلال المباريات التي تمت في الفترة السابقة حيث أنه من المقرر أن تمتد البطولة حتى تاريخ الرابع عشر من شهر يوليو 2024 مثل: