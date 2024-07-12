اخر مستجدات منحة 300 دينار تونسي وأهم الشروط والمستندات المطلوبة

تعد منحة تونس من أهم المنح التي تساهم بشكل كبير في تقليل العبء المالي على المواطنين وتوفر لهم فرصة لعيش حياة كريمة حيث تعمل على تقدم المساندة المالية للطلاب وهي منحة 300 دينار تونسي وللحصول على هذه المنحة، يجب على المتقدمين أن يقوموا بتحقيق مجموعة من الشروط، بما في ذلك تقديم الوثائق اللازمة التي تثبت الحاجة المالية للمنحة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

خطوات التسجيل في منحة تونس 2024

يمكن التسجيل في منحة تونس 2024 بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية يتم زيارة موقع وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس.

الضغط على اختيار الخدمات الإلكترونية.

إدخال الرقم الوطني للهوية بشرط أن يكون ساريًا.

كتابة رمز التأكد في المكان المخصص لذلك.

الضغط على كلمة أنا لست روبوت.

إدخال كافة البيانات والمعلومات بدقة.

إرفاق كل الوثائق والمستندات الرسمية التي تؤكد صحة المعلومات.

الضغط على تقديم الطلب.

انتظار قليلاً حتى تظهر نتيجة التقديم.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

لكي تتمكن من التقديم للحصول على منحة بقيمة 300 دينار تونسي، يجب أن تتوفر فيك بعض الشروط وهي:

يكون تونسي الجنسية.

أقامة دائمة في تونس.

لا يزيد دخله الشهري عن 180 دينار.

لا يعمل بوظيفة ثابتة سواء في القطاع الخاص أو العام.

غير قادر على دفع مصروفات مدارس الأطفال.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة تونس 300 دينار

ينبغي تقديم بعض المستندات اللازمة قبل الشروع في التسجيل للحصول على منحة بقيمة 300 دينار في تونس، وهي: