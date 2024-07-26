التقويم الدراسي 1446 pdf بعد التعديل .. وزارة التعليم تعتمد جدول الاجازات الدراسية وموعد بداية العام الدراسي 1447 رسميًا

أوضحت وزارة التعليم من خلال موقعها الإلكتروني التقويم الدراسي المعدل للعام 1446 للتعليم العام بدأ التقويم بتحديد تواريخ عودة المشرفين التربويين، تلاها عودة المعلمين الممارسين، وأخيرًا موعد بدء الدراسة للطلاب في الفصل الدراسي الأول، ويهدف هذا التقويم إلى تحديد جميع مواعيد الإجازات التي يستحقها الطلاب، ومنسوبو التعليم، بما في ذلك الإجازات الوطنية الرسمية، والدينية، والإجازات المطولة

من خلال التقويم الدراسي المعدل توفر الوزارة إطارًا زمنيا، واضحًا يساعد الطلاب وأولياء الأمور، والمعلمين على تنظيم جداولهم واستعداداتهم للعام الدراسي، ويشمل التقويم أيضًا تواريخ الامتحانات، والفترات الدراسية، مما يتيح للطلاب فرصة للتخطيط والمذاكرة بشكل أفضل.

التقويم الدراسي لعام 1446 بعد التعديل

تبدأ وزارة التعليم التقويم الدراسي للعام الجديد بعودة المشرفين، ومنسوبي مكاتب التعليم، والهيئة التعليمية، والإدارية في المدارس، وجميع مراحل التعليم بما في ذلك رياض الأطفال في 29 محرم الموافق 4 أغسطس تليها عودة المعلمين إلى جميع مراحل التعليم في 7 صفر الموافق 11 أغسطس، بينما يبدأ الطلاب دراستهم في 14 صفر الموافق 18 أغسطس 2024.

يشمل هذا التقويم تواريخ العودة بالإضافة إلى مواعيد الإجازات الرسمية، والدينية، والمطولة للطلاب، ومنسوبي التعليم، مما يتيح لهم التخطيط المسبق، والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

التقويم الدراسي والإجازات

خلال العام الدراسي، يحصل الطلاب على إجازات متنوعة تصل إلى 71 يومًا تبدأ هذه الإجازات بإجازة اليوم الوطني في 23 سبتمبر 2024 بالإضافة إلى ذلك، يستفيد الطلاب من إجازات مطولة تُمنح في كل فصل دراسي، حيث تبدأ الإجازة المطولة الأولى في الفصل الدراسي الأول في 17 أكتوبر، الموافق 14 ربيع الثاني 1446هـ.

أطول الإجازات الدراسية لعام 1446

تشمل الإجازات الطويلة في العام الدراسي 1446 مجموعة من الفترات التي يحصل فيها الطلبة على راحة، من بينها الإجازات بين منتصف الفصول الدراسية، وإجازة عيد الفطر، وإجازة عيد الأضحى في الفصل الدراسي الثالث، وتكون هذه المواعيد كما يلي:

“إجازة الخريف”:

تبدأ مع نهاية الفصل الدراسي الأول في 5 جمادى الأولى، الموافق 7 نوفمبر تستمر لمدة 10 أيام حتى بداية الفصل الدراسي الثاني في 15 جمادى الأولى، الموافق 17 نوفمبر.

“إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني وإجازة يوم التأسيس وإجازة الشتاء”:

– تمتد لمدة 12 يومًا، تبدأ من 12 رجب، الموافق 12 يناير 2025.

– تستمر حتى 2 رمضان، الموافق 2 مارس 2025.

“إجازة عيد الفطر المبارك”:

– تصل إلى 16 يومًا خلال الفصل الدراسي الثالث.

“إجازة عيد الأضحى المبارك”:

– تمتد لمدة 15 يومًا خلال الفصل الدراسي الثالث.

هذه الإجازات الطويلة توفر للطلبة فترات راحة مهمة تساعدهم على الاسترخاء واستعادة نشاطهم، مما يعزز من تحصيلهم الدراسي وأدائهم الأكاديمي عند العودة إلى الدراسة.