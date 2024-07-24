ايقاف الخدمات منصة أبشر من خلال ابشر إلكترونيا

إيقاف الخدمات عبر منصة أبشر الإلكترونية يُعتبر تطور مهم في تسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير الوقت والجهد للأفراد في المملكة العربية السعودية. توفر هذه الخدمة العديد من المزايا التي تجعلها خيار مفضل للكثيرين، حيث يمكن الحصول علي الخدمة من خلال منصة أبشر كما نوضح لكم في المقال.

ايقاف الخدمات منصة أبشر

الدخول على الموقع الخاص بوزارة الداخلية، ثم اتباع الخطوات:

الضغط على الاستعلام عن التعاليم الأمنية سينقلك الموقع الي منصة أبشر الإلكترونية.

اضغط على أبشر أفراد وكتابة البيانات الخاصة بعملية الدخول.

اضغط على الاستعلام عن إيقاف الخدمات.

كتابة المعلومات المطلوبة منك.

اضغط على تقديم الطلب.

ايقاف الخدمات الحكومية