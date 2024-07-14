خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق والخطوات المطلوبة للتسديد 

تعتبر عملية الاستعلام عن غرامات المرور العامة باستخدام الرقم الألماني في العراق خطوة هامة في تسهيل حياة المواطنين وتوفير الوقت والجهد مع تزايد استخدام التكنولوجيا في الخدمات الحكومية أطلقت وزارة الداخلية العراقية منصة أور الإلكترونية التي تسمح للمواطنين بالاستعلام عن الغرامات المرورية وسدادها بشكل إلكتروني، مما يقلل الحاجة لزيارة مراكز المرور حيث يعد هذا النظام الإلكتروني جزءاً من جهود الحكومة العراقية لتحديث الخدمات العامة وجعلها أكثر كفاءة وشفافية مما يساهم في تحسين انسيابية حركة المرور والامتثال لقوانين السير.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني

للاستعلام عن غرامات المرور العامة في العراق باستخدام الرقم الألماني لعام 2024 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة أور للخدمات الإلكترونية للدخول الى الموقع ادخل إلى اضغط هنا .

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك إذا كنت لا تملك حساب يمكنك إنشاء حساب جديد على المنصة.

بعد تسجيل الدخول انتقل إلى قسم الاستعلامات الإلكترونية.

اختر خيار الاستعلام عن الغرامات المرورية.

أدخل الرقم الألماني للسيارة في الحقل المخصص.

اضغط على زر استعلام لعرض جميع الغرامات المسجلة على السيارة.

بعد ظهور قائمة الغرامات يمكنك اختيار الغرامة التي ترغب في سدادها.

اضغط على زر دفع واختر طريقة الدفع المناسبة لك.

بعد إتمام الدفع يمكنك طباعة إيصال الدفع للاحتفاظ به كمرجع.

طريقة سداد المخالفات المرورية عبر بوابة أور

تعد بوابة أور الإلكترونية من أبرز الوسائل التي تسهل عملية سداد المخالفات المرورية في العراق حيث يمكن للمواطنين إتمام هذه العملية بسهولة باتباع الخطوات التالية:

اولا يجب على المتقدم أن يقوم بتسجيل الدخول إلي موقع بوابة أور للدخول الى الموقع اضغط هنا .

أدخل اسم المستخدم والرمز السري الخاص بك.

بعد تسجيل الدخول املأ البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل بدقة.

توجه إلى قائمة الخدمات المتاحة على الموقع.

اختر خيار سداد المخالفات المرورية.

اتبع التعليمات لاختيار طريقة الدفع المعتمدة على الموقع (مثل البطاقة البنكية أو الخدمات الإلكترونية الأخرى).

بعد إتمام عملية الدفع ستحصل على إيصال مطبوع يؤكد الانتهاء من السداد.