رابط نتائج التاسع سوريا 2024 حسب الاسم في عموم المحافظات بالخطوات moed.gov.sy .. طلعها نتيجة الدورة الأولى فور صدورها

باتت نتائج التاسع سوريا من أهم الموضوعات التي يتم تداولها في الفترة الأخيرة، وذلك بالأخص بعد أن تم الإعلان عن نتيجة البكالوريا سوريا والتي كانت منذ أيام قليلة ماضية، وبسبب تأخر النتيجة عانا الكثير من الطلاب من شعور الخوف والقلق وأن كانت الوزارة قد طمأنت الطلاب بأن إعلان النتيجة بات قريب جدا، وخاصة بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح والبدء في أعمال التدقيق والمراجعة.

نتائج التاسع سوريا

على الرغم من أنه من المعروف أن نتائج التاسع سوريا تظهر كل عام بعد نتيجة البكالوريا إلا أن ظهور نتيجة البكالوريا قد جعل الطلاب يشعرون بالخوف والترقب والقلق من اعلام نتيجة هذه المرحلة، ولقد مرت امتحانات الطلاب بالشكل التالي:

يجب العلم أن طلاب التاسع سوريا قد بدأوا الامتحانات الخاصة بهم في يوم 27 مايو 2024.

كما أن الطلاب قد أنهوا الامتحانات الخاصة بهم في 12 يونيو 2024.

وعلى ذلك فإن الامتحانات قد استمرت ما يقرب من 15 يوم.

كما أن الامتحانات مؤتمر بسلام دون حدوث أي مشاكل أو أي أشياء تعكر صفو العملية الامتحانية.

وجدير بالذكر أيضا أن الاختبارات كانت في مستوى الطالب المتوسط، ومن داخل المقرر الدراسي.

موقع وزارة التربية السورية

تيسيرا وتسهيلا على الطلاب فقد أتاحت وزارة التربية والتعليم في سوريا رابط إلكترونيا يمكن من خلاله نتائج التاسع سوريا وذلك بعد اتباع الخطوات التالية:

يجب أولا الدخول على موقع وزارة التربية السورية الالكتروني.

الضغط على زر الإستعلام عن نتائج الطلاب.

كتابة جميع بيانات الطالب بشكل صحيح.

كتابة رقم الاكتتاب.

تحديد العام الدراسي.

وأيضا تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

التأكد من صحة البيانات المسجلة.

ثم قم بالضغط على زر الاستعلام.

وأخيراً سيتم عرض النتيجة في الحال.

الحصول على نتائج التاسع سوريا من خلال الهاتف

يمكن ايضا الحصول على هذه النتائج من خلال الهاتف عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يقوم الطالب بتنزيل تطبيق النتائج الامتحانية بسوريا على الهاتف الشخصي من خلال الولوج إلى متجر جوجل بلاي.

إذا كان الهاتف الايفون يجب الولوج إلى الآب ستور.

بعد ذلك يقوم بإدخال جميع البيانات الشخصية التي يطلبها التطبيق منة لاستخراج النتيجة.

هذه البيانات رقم الاكتتاب، واسم الطالب).

قم بالنقر على أيقونة بحث.

ستظهر النتائج على الفور.

اعتراضات الصف التاسع سوريا

تحقيقا لمبدأ العدالة، أعلنت وزارة التربية في سوريا عن أحقية الطالب في تقديم طلب اعتراض على النتائج اذا تم الحصول عليها وكانت غير ملائمة مع الاجابات التي قام بكتابتها في ورقة الامتحان، ويتم ذلك عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمي، وتحديد المواد التي يريد التظلم فيها، وبناء على ذلك سيتم تحديد موعد للاطلاع على الأوراق مرة أخرى.