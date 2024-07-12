مش هتحتاج لكارت ميموري.. تعرف على مواصفات هاتف Realme GT 6 وسعره

هاتف Realme GT 6 هو الهاتف الجديد لشركة ريلمى ويصنف من ضمن فئة الفلاجشيب كيلر ومزود بالذكاء الاصطناعي ذو مواصفات ممتازة، حيث ياتى بشاشة AMOLED curve دقتها 1,5K ترددها 120 Hz وسطوعها 6000 شمعة وبه معالج قوى رائد من كوالكوم SD 8s Gen 3 المزود ببطارية كبيرة سعتها 5500 مللى أمبير وبشاحن سريع جدًا بقدرة 120W، وفيما يلي سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

مواصفات هاتف Realme GT 6

وفي هذا المقطع سوف نوضح لكم سعر و مواصفات هاتف Realme GT 6، وهي:

يتميز بوجود خاصية الاتصال اللاتلامسي الـ NFC والـ IR Blaster.

تكون مساحة التخزين الخاصة به 512 جيجا بايت، أما بالنسبة للذاكرة العشوائية تكون سعتها 16 جيجا بايت.

يكون المعالج لهذا الهاتف من نوع Snapdragon 8s Gen 3 بتكنولوجيا 4 نانومتر ويكون رائد من شركة كوالكوم مع معالج رسومي من نوع Adreno 735 وهو يكون نفس المعالج الذي تم استخدامه في Poco F6.

لا يمكنك زيادة مساحة الهاتف عن طريق وضع كارت ميموري.

تكون دقة الكاميرا الأمامية هي 32 ميجا بكسل وذات فتحة عدسة F/2.5 مع إمكانية تصوير فيديو سيلفي 4K@30Fps.

وبالنسبة للكاميرا الخلفية تكون ثلاثية فالأولى منها ذات دقة 50 ميجا بيكسل والثانية أيضًا دقتها 50 ميجا بيكسل أما الثالثة فتكون دقتها 8 ميجا بيكسل.

تكون سعة بطاريته 5500 مللي أمبير مع وجود الشحن السريع بقوة 120 واط.

سعر هاتف ريلمي جي تي 6

إليكم سعر هاتف ريلمي جي تي 6 سواء في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، وهو: