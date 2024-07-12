بسلاسة غير مسبوقة.. طريقة تتثبيت لعبة بيس موبايل اي فوتبول..فعاليات مثيرة في الموسم السابع”7″

لعبة بيس موبايل، تعتبر لعبة بيس واحدة من اشهر العاب كرة القدم الالكترونية في عام 2024، وذلك لما تقدمة لعبة بيس موبايل من تجربة كروية فائقة التميز والاختلاف، يمكنك في لعبة بيس موبايل الاستمتاع بفاعليات مختلفة ضد الأصدقاء وكذلك يمكنك اللعب ضد الذكاء الاصطناعي في وضع فعالية الذكاء الاصطناعي الممتع، يمكنك كذلك التحكم في مستوي المباراة من المستوي السهل إلي المستوي الأصعب حتي مستوى الأسطورة، وغيرها العديد من الفعاليات المميزة والنادرة في لعبة بيس موبايل الشهيرة.

طريقة تثبيت لعبة بيس موبايل

يمكنك الآن تثبيت نسخة لعبة بيس موبايل علي الهاتف المحمول لنظام الاندرويد وكذلك هواتف الايفون التي تعمل بنظام iOS، حيث وفرنا لكم طريقة التحميل والتثبيت البسيطة التي يمكنك من خلالها تحميل اللعبة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة Google Play أو Apple Store علي الهاتف المحمول

بدء عملية البحث عن لعبة eFootball في خانة البحث في المنصة

اختيار لعبة بيس موبايل من شركة Konami الشهيرة

بعد الوصول إلى اللعبة تقوم ببدء تحميل وتثبيت اللعبة علي الهاتف بمنتهي السهولة

أحداث الموسوم السابع Season 7 وشرح الفعاليات الجديدة

في يوم الخميس أصدرت شركة Konami تحديث جديد وهو الموسم السابع المميز، يأتي هذا الموسم بالعديد من الفعاليات الأسطورية والعروض المبهرة وكذلك الهدايا المجانية النادرة تماماً مثل عملات كوينز بيس المجانية كذلك فتحات مجانية في بكجات المنتخبات الوطنية مثل منتخب France ومنتخب Brazil، بالإضافة إلي وجود العديد من التغييرات التي طرات علي اللعبة من أداء رسومي داخل الملعب وأداء النجوم في تمرير واستلام المرات البينية والتسديدات على المرمي، حيث تم تطوير ميزة كل لاعب في مكانك الذي يتفوق فيه حسب نقاط تقدمة بالتفصيل، كل هذا واكثر في أحداث الموسم السابع من لعبة eFootball بعنوان ملك القارات King of contintes، الآن اصبح بإمكانك إثبات ولاءك للفريق الخاص بك وإنشاء فريق أحلام مبهر ينافس الأصدقاء في اي وقت ومكان