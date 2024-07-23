“صحة غير محدودة واسلحة مجانية كتير!!”.. جميع شفرات جاتا سان اندرياس 2024 سيطر على اللعبة

تعد شفرات جاتا سان اندرياس 2024 من الاشياء الهامة والاساسية باللعبة والتي تجعلك تسيطر على احداث اللعبة، حيث أن من خلال ادخال تلك الشفرات والاكواد ستحصل على الكثير من الهدايا التي لا حصر لها والتي تمكنك من اجتياز الكثير من المهام الصعبة والهروب من قبضة رجال الشرطة، وتمكنت لعبة جاتا سان اندرياس من أن تنال اعجاب الكثير حول العالم بفضل أنها أحد الالعاب المجانية المتوفرة لعدد من الاجهزة، واليكم اجدد الشفرات الخاصة باللعبة.
شفرات جاتا سان اندرياس 2024
الآن نقدم لكم جدول يضم شفرات جاتا سان اندرياس 2024 والتي تمنحك قدرات خارقة وأسلحة متقدمة ومركبات متنوعة، مما يعزز من تجربة اللعب ويزيد من متعة التحديات، وبالتالي يضيف إلى اللعبة اجواء من الاثارة والتشويق، فقط قم باختيار الشفرة التي تريدها وجربها واحكم بنفسك:
|كود
|التأثير
|HESOYAM
|صحة ودرع ومال وإصلاح المركبة
|BAGUVIX
|صحة لا نهائية
|CVWKXAM
|أكسجين لا نهائي
|LXGIWYL
|مستودع أسلحة 1
|PROFESSIONALSKIT
|مستودع أسلحة 2
|UZUMYMW
|مستودع أسلحة 3
|STICKLIKEGLUE
|تحكم مثالي للسيارات على الطريق
|ANOSEONGLASS
|وضع الأدرينالين
|FULLCLIP
|ذخيرة لا نهائية بدون تعمير
|TURNUPTHEHEAT
|زيادة نجمتين شرطة
|TURNDOWNTHEHEAT
|إزالة نجوم الشرطة
|BTCDBCB
|إضافة دهون للجسم
|BUFFMEUP
|جسم عضلي
|KVGYZQK
|جسم نحيل
|AEZAKMI
|تعطيل لحاق الشرطة بك
|BRINGITON
|ست نجوم شرطة
|WORSHIPME
|أعلى مستوى احترام
|VKYPQCF
|أقصى قدر من التحمل
|PROFESSIONALKILLER
|مستوى القاتل لجميع الأسلحة
|NATURALTALENT
|تعظيم جميع مهارات السيارة
|SPEEDITUP
|حركة سريعة
|SLOWITDOWN
|حركة بطيئة
|AJLOJYQY
|يهاجم الناس بعضهم بعضًا بمضارب الجولف
|BAGOWPG
|إنشاء مكافأة مقابل قتلك
|FOOOXFT
|يهاجمك المشاة
|GOODBYECRUELWORLD
|قتل الشخصية
|BGLUAWML
|يهاجم الناس بعضهم البعض بقاذفات الصواريخ
|LIFESABEACH
|وضع حفلة الشاطئ
|ONLYHOMIESALLOWED
|وضع أعضاء العصابة
|BIFBUZZ
|السيطرة على العصابات
|NINJATOWN
|وضع النينجا
|KANGAROO
|القفز العالي
|STATEOFEMERGENCY
|وضع الغضب
|CRAZYTOWN
|وضع المرح
|SJMAHPE
|تجنيد أي شخص مثل عضو العصابة
|CPKTNWT
|تفجير جميع السيارات
|WHEELSONLYPLEASE
|سيارات غير مرئية
|ZEIIVG
|جميع إشارات المرور خضراء
|YLTEICZ
|سائقين عدوانيين
|LLQPFBN
|جميع السيارات تتحول إلى اللون الوردي
|IOWDLAC
|جميع السيارات تتحول إلى اللون أسود
|EVERYONEISPOOR
|جميع السيارات رخيصة
|EVERYONEISRICH
|جميع السيارات سريعة
|CHITTYCHITTYBANGBANG
|سيارات طائرة
|FLYINGFISH
|مراكب طائرة
|JCNRUAD
|تنفجر السيارات بأقل قدر من الضرر
|SPEEDFREAK
|جميع السيارات بها نيتروز
|BUBBLECARS
|جاذبية سيارة القمر
|OUIQDMW
|حرية إطلاق النار في أي اتجاه أثناء القيادة
|GHOSTTOWN
|انخفاض حركة المرور
|PLEASANTLYWARM
|طقس مشمس
|TOODAMNHOT
|طقس مشمس جدًا
|ALNSFMZO
|طقس ملبد بالغيوم
|AUIFRVQS
|طقس ممطر
|CFVFGMJ
|طقس ضبابي
|YSOHNUL
|تسريع الساعة
|NIGHTPROWLER
|ليل دائم
|OFVIAC
|سماء برتقالية
|SCOTTISHSUMMER
|عاصفة رعدية
|CWJXUOC
|عاصفة رملية
تحميل لعبة جاتا سان اندرياس 2024
كما يمكنك تحميل لعبة جاتا سان اندرياس 2024 عبر مختلف المتاجر باتباع ما يلي:
- قم بكتابة اسم اللعبة في خانة البحث الموجودة على المتجر.
- قم بتثبيت اللعبة على الجهاز.
- قم بفتح اللعبة.
اجدد شفرات جاتا سان اندرياس 2024
- شفرة لجعل السفن تطير AFSNMSMW.
- شفرة الصحة والدرع HESOYAM.
- شفرة الصحة إلى مالا نهاية WANRLTW.
- شفرة شاحنات الوقود AMOMHRER.
- شفرة الرماية بالرأس NCSGDAG.
- الأسلحة المتطورة LXGIWYL.
- شفرة لزيادة الوزن BTCDBCB.
- شفرة الذخيرة غير محدودة FULLCLIP
- شفرة الحصول على سيارة الجاذبية: BUBBLECARS.
- شفرة تقليل حركة المرور: GHOST TOWN.
- شفرة نمط المرح: CRAZY TOWN.
- شفرة تحويل الأضواء إلى اللون الأخضر: ZEIIVG.
- شفرة تسريع جميع السيارات: EVERYONEISRICH.
- شفرة التحويل إلى النينجا: NINJATOWN.
- شفرة الهدف المجاني أثناء القيادة: OUIQDMW.
- شفرة التحكم بالعصابة: BIFBUZZ.