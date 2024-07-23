“صحة غير محدودة واسلحة مجانية كتير!!”.. جميع شفرات جاتا سان اندرياس 2024 سيطر على اللعبة

تعد شفرات جاتا سان اندرياس 2024 من الاشياء الهامة والاساسية باللعبة والتي تجعلك تسيطر على احداث اللعبة، حيث أن من خلال ادخال تلك الشفرات والاكواد ستحصل على الكثير من الهدايا التي لا حصر لها والتي تمكنك من اجتياز الكثير من المهام الصعبة والهروب من قبضة رجال الشرطة، وتمكنت لعبة جاتا سان اندرياس من أن تنال اعجاب الكثير حول العالم بفضل أنها أحد الالعاب المجانية المتوفرة لعدد من الاجهزة، واليكم اجدد الشفرات الخاصة باللعبة.

شفرات جاتا سان اندرياس 2024

الآن نقدم لكم جدول يضم شفرات جاتا سان اندرياس 2024 والتي تمنحك قدرات خارقة وأسلحة متقدمة ومركبات متنوعة، مما يعزز من تجربة اللعب ويزيد من متعة التحديات، وبالتالي يضيف إلى اللعبة اجواء من الاثارة والتشويق، فقط قم باختيار الشفرة التي تريدها وجربها واحكم بنفسك:

كود التأثير HESOYAM صحة ودرع ومال وإصلاح المركبة BAGUVIX صحة لا نهائية CVWKXAM أكسجين لا نهائي LXGIWYL مستودع أسلحة 1 PROFESSIONALSKIT مستودع أسلحة 2 UZUMYMW مستودع أسلحة 3 STICKLIKEGLUE تحكم مثالي للسيارات على الطريق ANOSEONGLASS وضع الأدرينالين FULLCLIP ذخيرة لا نهائية بدون تعمير TURNUPTHEHEAT زيادة نجمتين شرطة TURNDOWNTHEHEAT إزالة نجوم الشرطة BTCDBCB إضافة دهون للجسم BUFFMEUP جسم عضلي KVGYZQK جسم نحيل AEZAKMI تعطيل لحاق الشرطة بك BRINGITON ست نجوم شرطة WORSHIPME أعلى مستوى احترام VKYPQCF أقصى قدر من التحمل PROFESSIONALKILLER مستوى القاتل لجميع الأسلحة NATURALTALENT تعظيم جميع مهارات السيارة SPEEDITUP حركة سريعة SLOWITDOWN حركة بطيئة AJLOJYQY يهاجم الناس بعضهم بعضًا بمضارب الجولف BAGOWPG إنشاء مكافأة مقابل قتلك FOOOXFT يهاجمك المشاة GOODBYECRUELWORLD قتل الشخصية BGLUAWML يهاجم الناس بعضهم البعض بقاذفات الصواريخ LIFESABEACH وضع حفلة الشاطئ ONLYHOMIESALLOWED وضع أعضاء العصابة BIFBUZZ السيطرة على العصابات NINJATOWN وضع النينجا KANGAROO القفز العالي STATEOFEMERGENCY وضع الغضب CRAZYTOWN وضع المرح SJMAHPE تجنيد أي شخص مثل عضو العصابة CPKTNWT تفجير جميع السيارات WHEELSONLYPLEASE سيارات غير مرئية ZEIIVG جميع إشارات المرور خضراء YLTEICZ سائقين عدوانيين LLQPFBN جميع السيارات تتحول إلى اللون الوردي IOWDLAC جميع السيارات تتحول إلى اللون أسود EVERYONEISPOOR جميع السيارات رخيصة EVERYONEISRICH جميع السيارات سريعة CHITTYCHITTYBANGBANG سيارات طائرة FLYINGFISH مراكب طائرة JCNRUAD تنفجر السيارات بأقل قدر من الضرر SPEEDFREAK جميع السيارات بها نيتروز BUBBLECARS جاذبية سيارة القمر OUIQDMW حرية إطلاق النار في أي اتجاه أثناء القيادة GHOSTTOWN انخفاض حركة المرور PLEASANTLYWARM طقس مشمس TOODAMNHOT طقس مشمس جدًا ALNSFMZO طقس ملبد بالغيوم AUIFRVQS طقس ممطر CFVFGMJ طقس ضبابي YSOHNUL تسريع الساعة NIGHTPROWLER ليل دائم OFVIAC سماء برتقالية SCOTTISHSUMMER عاصفة رعدية CWJXUOC عاصفة رملية

تحميل لعبة جاتا سان اندرياس 2024

كما يمكنك تحميل لعبة جاتا سان اندرياس 2024 عبر مختلف المتاجر باتباع ما يلي:

قم بكتابة اسم اللعبة في خانة البحث الموجودة على المتجر.

قم بتثبيت اللعبة على الجهاز.

قم بفتح اللعبة.

اجدد شفرات جاتا سان اندرياس 2024