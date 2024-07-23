“صحة غير محدودة واسلحة مجانية كتير!!”.. جميع شفرات جاتا سان اندرياس 2024 سيطر على اللعبة

Dina elmaghraby آخر تحديث تصنيف تكنولوجيا
“صحة غير محدودة واسلحة مجانية كتير!!”.. جميع شفرات جاتا سان اندرياس 2024 سيطر على اللعبة
شفرات جاتا سان اندرياس 2024

تعد شفرات جاتا سان اندرياس 2024 من الاشياء الهامة والاساسية باللعبة والتي تجعلك تسيطر على احداث اللعبة، حيث أن من خلال ادخال تلك الشفرات والاكواد ستحصل على الكثير من الهدايا التي لا حصر لها والتي تمكنك من اجتياز الكثير من المهام الصعبة والهروب من قبضة رجال الشرطة، وتمكنت لعبة جاتا سان اندرياس من أن تنال اعجاب الكثير حول العالم بفضل أنها أحد الالعاب المجانية المتوفرة لعدد من الاجهزة، واليكم اجدد الشفرات الخاصة باللعبة.

شفرات جاتا سان اندرياس 2024

الآن نقدم لكم جدول يضم شفرات جاتا سان اندرياس 2024 والتي تمنحك قدرات خارقة وأسلحة متقدمة ومركبات متنوعة، مما يعزز من تجربة اللعب ويزيد من متعة التحديات، وبالتالي يضيف إلى اللعبة اجواء من الاثارة والتشويق، فقط قم باختيار الشفرة التي تريدها وجربها واحكم بنفسك:

كود التأثير
HESOYAM صحة ودرع ومال وإصلاح المركبة
BAGUVIX صحة لا نهائية
CVWKXAM أكسجين لا نهائي
LXGIWYL مستودع أسلحة 1
PROFESSIONALSKIT مستودع أسلحة 2
UZUMYMW مستودع أسلحة 3
STICKLIKEGLUE تحكم مثالي للسيارات على الطريق
ANOSEONGLASS وضع الأدرينالين
FULLCLIP ذخيرة لا نهائية بدون تعمير
TURNUPTHEHEAT زيادة نجمتين شرطة
TURNDOWNTHEHEAT إزالة نجوم الشرطة
BTCDBCB إضافة دهون للجسم
BUFFMEUP جسم عضلي
KVGYZQK جسم نحيل
AEZAKMI تعطيل لحاق الشرطة بك
BRINGITON ست نجوم شرطة
WORSHIPME أعلى مستوى احترام
VKYPQCF أقصى قدر من التحمل
PROFESSIONALKILLER مستوى القاتل لجميع الأسلحة
NATURALTALENT تعظيم جميع مهارات السيارة
SPEEDITUP حركة سريعة
SLOWITDOWN حركة بطيئة
AJLOJYQY يهاجم الناس بعضهم بعضًا بمضارب الجولف
BAGOWPG إنشاء مكافأة مقابل قتلك
FOOOXFT يهاجمك المشاة
GOODBYECRUELWORLD قتل الشخصية
BGLUAWML يهاجم الناس بعضهم البعض بقاذفات الصواريخ
LIFESABEACH وضع حفلة الشاطئ
ONLYHOMIESALLOWED وضع أعضاء العصابة
BIFBUZZ السيطرة على العصابات
NINJATOWN وضع النينجا
KANGAROO القفز العالي
STATEOFEMERGENCY وضع الغضب
CRAZYTOWN وضع المرح
SJMAHPE تجنيد أي شخص مثل عضو العصابة
CPKTNWT تفجير جميع السيارات
WHEELSONLYPLEASE سيارات غير مرئية
ZEIIVG جميع إشارات المرور خضراء
YLTEICZ سائقين عدوانيين
LLQPFBN جميع السيارات تتحول إلى اللون الوردي
IOWDLAC جميع السيارات تتحول إلى اللون أسود
EVERYONEISPOOR جميع السيارات رخيصة
EVERYONEISRICH جميع السيارات سريعة
CHITTYCHITTYBANGBANG سيارات طائرة
FLYINGFISH مراكب طائرة
JCNRUAD تنفجر السيارات بأقل قدر من الضرر
SPEEDFREAK جميع السيارات بها نيتروز
BUBBLECARS جاذبية سيارة القمر
OUIQDMW حرية إطلاق النار في أي اتجاه أثناء القيادة
GHOSTTOWN انخفاض حركة المرور
PLEASANTLYWARM طقس مشمس
TOODAMNHOT طقس مشمس جدًا
ALNSFMZO طقس ملبد بالغيوم
AUIFRVQS طقس ممطر
CFVFGMJ طقس ضبابي
YSOHNUL تسريع الساعة
NIGHTPROWLER ليل دائم
OFVIAC سماء برتقالية
SCOTTISHSUMMER عاصفة رعدية
CWJXUOC عاصفة رملية

تحميل لعبة جاتا سان اندرياس 2024

كما يمكنك تحميل لعبة جاتا سان اندرياس 2024 عبر مختلف المتاجر باتباع ما يلي:

  • قم بكتابة اسم اللعبة في خانة البحث الموجودة على المتجر.
  • قم بتثبيت اللعبة على الجهاز.
  • قم بفتح اللعبة.

اجدد شفرات جاتا سان اندرياس 2024

  • شفرة لجعل السفن تطير AFSNMSMW.
  • شفرة الصحة والدرع HESOYAM.
  • شفرة الصحة إلى مالا نهاية WANRLTW.
  • شفرة شاحنات الوقود AMOMHRER.
  • شفرة الرماية بالرأس NCSGDAG.
  • الأسلحة المتطورة LXGIWYL.
  • شفرة لزيادة الوزن BTCDBCB.
  • شفرة الذخيرة غير محدودة FULLCLIP
  • شفرة الحصول على سيارة الجاذبية: BUBBLECARS.
  • شفرة تقليل حركة المرور: GHOST TOWN.
  • شفرة نمط المرح: CRAZY TOWN.
  • شفرة تحويل الأضواء إلى اللون الأخضر: ZEIIVG.
  • شفرة تسريع جميع السيارات: EVERYONEISRICH.
  • شفرة التحويل إلى النينجا: NINJATOWN.
  • شفرة الهدف المجاني أثناء القيادة: OUIQDMW.
  • شفرة التحكم بالعصابة: BIFBUZZ.
معلومات الكاتب
Dina elmaghraby

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