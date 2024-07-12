بشكل فوري اشحن 16800شده.. خطوات شحن شدات لعبة ببجي 2024 برقم id مضمونه وامنه

انتشرت لعبة ببجي جدا وخاصة في الأيام الحالية، حيث يقوم الكثير من الأشخاص بممارستها كما أنهم يفضلونها على الألعاب الأخرى، ولذلك يريدون معرفة طريقة شحن الشدات الخاصة بها من خلال الـ ID، حيث أنها من أسهل الطرق في سجن الشدات، بالإضافة إلى ذلك فإن شحن الشدات يساعد اللاعب على شراء العناصر المختلفة داخل اللعبة من المظلات والملابس والأسلحة وغيرها من العناصر الأخرى التي يحتاجها أثناء اللعب وبالتالي فتصبح اللعبة أكثر مغامرة وتشويق بين اللاعبين.

طريقة شحن شدات بيجي من خلال الـ ID

لا زال الكثير من الأفراد يرغبون في معرفة طريقة شحن الشدات للعبة ببجي موبايل حيث يمكنهم اتباع الطريقة التالية:

في البداية قوم بفتح لعبة على الهاتف الخاص بك.

ومن ثم الضغط على زر المتجر المتواجد في الشاشة من الجهة اليمنى العلوية.

بعدها يتم الضغط على زر شحن شدات ببجي

ومن ثم الضغط على اختيار شحن عن طريق الـ ID.

ثم عليك كتابة معرف اللعب الخاص بك أو الـ id في الخانة الخاصة به.

بعدها اختار كمية الشدات المرغوب شحنها.

ومن ثم حدد طريقة الدفع التي تريدها.

بعدها اضغط على زر شراء، ليتم شحن الشدات.

كيفية شحن شدات بيجي من خلال الموقع الرسمي

يمكن أيضا للاعبين شحن شدات لعبة بابجي من خلال هذه الطريقة وهي كالتالي: