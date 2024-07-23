“تواصل الحروب والصراعات”.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس عبر تردد قناة ATV التركية والفجر الجزائرية

الالاف من عشاق الدراما التركية يبحثون عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الذي يعد واحدا من اشهر المسلسلات التاريخية التي استطاعت أن تكون قاعدة جماهيرية كبيرة في شتى أنحاء الوطن العربي، حيث تدور احداث مسلسل قيامة عثمان حول تأسيس الدولة العثمانية والصعوبات التي واجهتها على مدار الاجزاء الخمسة الماضية، ومن المتوقع أن يحقق الجزء السادس نسبة نجاح مبهرة، وخلال السطور القادمة سنتعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 عبر القنوات الناقلة.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

وحتى الآن لم تعلن الشركة المنتجة عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، مما يعني أن أعمال التصوير والمونتاج مازالت مستمرة، وسط توقعات بأن يتم اولى حلقات الموسم السادس خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وهذا بحد أقصى، وتدور احداث المسلسل حول الحروب والصراعات التي قادها البطل عثمان ابن ارطغرل لتحقيق حلمه في تأسيس الدولة الاسلامية وتوحيد كافة القبائل تحت راية واحدة، المسلسل بطولة النجم التركي بوراك أوزجيفيت.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

كما تم الاعلان عن القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، وهي تلك القنوات التي عرضت الاجزاء الماضية، واليكم تردد القنوات الناقلة عبر القمر الصناعي نايل سات:

قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

الاستقطاب: أفقى.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة ATV

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10769.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

وسوف نخطر حضراتكم بموعد عرض اولى حلقات المسلسل فور الاعلان رسميا عنه عبر موقعكم “البديل” فور أن تحدده الشركة المنتجة، ويشارك في بطولة المسلسل:”ديدام بالشين، إيمره باسالاكغ، يلدز جاغري، ليا كيرشان، فاروق أران، إمري باي، يغيت أوشان، ايجيم سنا باير، بيلغين شيمشيك، شاغري سينسوي، مراد انجي، غوكهان اتالاي”.

تستعد الشركة المنتجة للاعلان عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الموسم السادس خلال الاشهر القادمة، وتكلف انتاج المسلسل مبلغ مالي كبير، ولكن علي مدار اجزائه السابقة حقق نجاح باهر.

من المقرر أن يذاع مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس في يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية ومصر عبر تردد قناة الفجر الجزائرية، فيما يعرض مساء الاربعاء من كل اسبوع على شاشة قناة ATV التركية، بعد الانتهاء من اعمال التصوير والمونتاج بالكامل.