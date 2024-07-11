وقتاش يبدأ الدخول المدرسي 2025 بالجزائر؟ التربية الوطنية تجيب

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن موعد الدخول المدرسي وبدء العام الدراسي الجديد 2025 لكافة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية كما أعلنت الوزارة أن الدراسة في العام الجديد ستكون حضورية في المدارس الخاصة والحكومية وقامت بوضع رزنامة العطلات والإجازات الرسمية واوضحت عملية سير العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد 2025، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم موعد بدء العام الدراسي الجديد في الجزائر.

موعد الدخول المدرسي 2025 بالجزائر

اعتادت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن وضع خطة للعملية التعليمية خلال العام الدراسي يتم إتباعها في كافة المدارس الجزائرية، لذا أعلنت الوزارة عن موعد بدء العام الدراسي الجديد في الجزائر في كافة المدارس على أن يكون في شهر سبتمبر المقبل وتنتهي الدراسة في شهر يونيو 2025، وتنقسم السنة الدراسية لفصلين، وإليكم موعد بدء الدراسة:

يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل يبدأ الدخول المدرسي للإدارة المحلية والمدرسين.

بينما الإدارات المركزية في الجزائر تبدأ اليوم الأول من سبتمبر.

و يتم استئناف الدراسة للطلاب في المدارس يوم 21 سبتمبر المقبل.

رزنامة الإجازات والعطلات الرسمية في الجزائر

في السياق نفسه أعلنت الوزارة عن عملية سير العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد وأوضحت العطلات والإجازات الرسمية وجاءت الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد على النحو التالي: