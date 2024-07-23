” سجل الآن بسهولة “.. التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة

تعتبر منحة المرأة الماكثة في البيت واحدة من المنح الهامة التي تم اطلاقها من جانب الجهات المختصة في الحكومة الجزائرية، والتي تم تخصيصها للسيدات من ذوي الدخل المنخفض، وذلك تبعًا لتوافر عدد من الشروط والضوابط المطلوبة التي حددتها الجهات المختصة، حيث يتم التسجيل بشكل إلكتروني بخطوات بسيطة، ومن خلال هذه السطور نستعرض كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت والشروط المطلوبة.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

يمكن للنساء في الجزائر من الفئات المحددة التسجيل بسهولة في منحة المرأة الماكثة في البيت، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قومي بالدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

في الخطوة التالية يتم تحديد خدمة منحة المرأة الماكثة في البيت، وذلك من القائمة المتاحة.

إذا كنتِ مستخدمة جديدة، قومي بتسجيل حساب جديد على الموقع.

يتم ادخال كافة المعلومات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة.

يتم القيام بإرفاق جميع المستندات اللازمة المتعلقة بطلب المنحة.

ثم التحقق من صحة المعلومات المدخلة.

بعد التحقق من صحة جميع المعلومات والمستندات، اضغطي على أيقونة إرسال الطلب.

بعدما يتم تقديم الطلب، ستتم مراجعته من قبل الجهات المختصة، وسيتم إبلاغ المستخدم بحالة قبولك أو رفضكِ بناءً على نتائج عملية المراجعة

شروط القبول في منحة المرأة الماكثة في البيت

لكي يتم القبول في منحة المرأة الماكثة في البيت، يجب أن تتوفر الشروط التالية: