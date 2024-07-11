عبر نتائجنا.. نتائج السادس الإعدادي العراق 2024 برابط مباشر

انتهى طلاب الصف السادي الإعدادي من الاختبارات الوزارية لهذا العام الدراسي 2024، حيث ينتظر الآن الطلاب نتائج السادس الإعدادي بعد أداء الامتحانات، وكان قد صرح أحد المسئولين في وزارة التربية عن اقتراب النتائج الخاصة بالصف السادس حيث أن عمليات التصحيح والتدقيق مستمرة منذ نهاية الاختبارات.

موعد نتائج السادس الإعدادي 2024

لم تعلن وزارة التربية العراقية عن الموعد الرسمي لنتائج السادس الإعدادي، حيث أكدت تقارير أن عمليات التصحيح والتدقيق لا تزال جارية منذ انتهاء الاختبارات، ومن المُتوقع أن تظهر النتائج في اليوم السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري، وأشار كريم السيد المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية أن النتائج سيتم إعلانها فور الانتهاء من عملية التدقيق النهائية.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي

أتاح موقع نتائجنا إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي فور ظهورها، حيث تولى الموقع جميع النتائج الموجودة في العراق، كان قد نشر الموقع نتائج السادس الابتدائي والثالث متوسط وغيرها، ويمكنك الاستعلام عن النتائج الخاصة بالصف السادس الإعدادي بالخطوات التالية: