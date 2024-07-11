طريقة عمل القرص الفلاحي السحرية: اصنعي أطيب قرص طرية في المنزل بكل سهولة!”

تعتبر القرص الفلاحي جزءًا لا يتجزأ من التراث المصري، وهي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء البلاد، تتميز بطعمها اللذيذ وقوامها الطري، مما يجعلها الخيار الأمثل لوجبة الإفطار أو العشاء أو حتى كوجبة خفيفة في أي وقت، في هذا المقال، سنرشدك خطوة بخطوة لتحضير القرص الفلاحي الطرية بطريقة سهلة وناجحة.

المكونات

قبل البدء في التحضير، دعونا نتعرف على المكونات الأساسية التي ستحتاجها لصنع القرص الفلاحي الطرية.

3 أكواب دقيق

1 ملعقة صغيرة خميرة

1/2 كوب ماء دافئ

1/4 كوب سكر

1/4 كوب زيت

رشة ملح

1/2 ملعقة صغيرة سمسم (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة حبة البركة (اختياري)

طريقة التحضير

الآن بعد أن تعرفنا على المكونات، دعونا ننتقل إلى الخطوات الدقيقة لتحضير القرص الفلاحي.

في وعاء كبير، اخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح. أضف الماء الدافئ والزيت إلى الخليط واعجن جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة. غطي العجينة واتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها. قسم العجينة إلى كرات صغيرة وافردها بالنشابة لتصبح دوائر رقيقة. إذا رغبت، يمكنك رش السمسم أو حبة البركة على سطح كل دائرة. سخن مقلاة غير لاصقة واطهي كل دائرة حتى تظهر فقاعات على السطح، ثم اقلبها لتطهى من الجانب الآخر. كرر العملية حتى تنتهي من كل الكمية.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، ستحصل على قرص فلاحي طرية ولذيذة تمامًا كما لو كنت في قلب الريف المصري، تمتع بتقديمها مع الجبنة البيضاء أو العسل أو حتى مربى الفاكهة المفضلة لديك، والأهم من ذلك، لا تنسى مشاركة هذه الوصفة الرائعة مع الأصدقاء والعائلة ليستمتعوا بطعم القرص الفلاحي الأصيل.