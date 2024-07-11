“اكتر من 2000 شدة”.. طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024 PUBG MOBILE بالايدي واسعار الشدات

طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024، يشهد “جوجل” معدلات بحث عالية يوميا حول طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024 التي تعد أحد أهم الاشياء التي تساعد اللاعب على اجتياز الكثير من مراحل ومهمات اللعبة بنجاح، حيث تعد لعبة فري فاير احد العاب الاكشن والاثارة المفضلة لدى الشباب في كل انحاء العالم والتي أصبحت تنافس لعبة ببجي بقوة، حيث يمكنك من خلال شحن الشدات الحصول على ملابس جديدة علاوة على الاسلحة والسكنات وغيرهم، والآن مع طريقة شحن شدات ببجي بالايدي 2024 عبر الموقع الرسمي.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024

يمكنك اتباع طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024 للحصول على اكبر عدد تريده من الشدات مجانا بشكل مضمون وآمن لا يتسبب في أي ضرر على هاتفك، والآن مع خطوات اعادة شحن الشدات، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي للعبة.

قم بعمل تسجيل دخول إلى الموقع من خلال ادخال البيانات الخاصة بك.

اختر الايقونة الخاصة بشحن الشدات.

قم بادخال عدد الشدات المراد شرائها.

قم بادخال رقم الايدي الخاص بالطالب.

اختر اسم الدولة التي تقيم بها.

قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

اذهب إلى حسابك على اللعبة وستجد الشدات موجودة به.

اسعار شدات ببجي 2024

تختلف اسعار شدات ببجي 2024 باختلاف العدد المطلوب منها، حيث يتراوح سعرهم 29,99 مصري الي 2,849,99جنيه مصري.

يكون الشدات 7200+18000 بسعر7499.99 جنيه مصري.

ويكون الشدات 4800+12000 بسعر 4999.9 جنيه مصري.

ويكون الشدات 2400+6000 بسعر 2499.99 جنيه مصري.

ويكون الشدات 1000+3000 بسعر 1249.99جنيه مصري.

وبعد اتمام اجراءات الدفع ستجد الشدات موجودة في حسابك، وبالتالي ستزيد فرصة اللاعب على تحقيق اقوى معدل للفوز والتنقل بين المستويات العليا من خلال استخدام الاسلحة المختلفة التي يمكن امتلاكها من خلال تلك الشدات.