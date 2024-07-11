“حقق حلم الحصول على 100000$ برسالة” مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا 2024  على mbc

مسابقة الحلم من أبرز وأهم المسابقات التي حققت نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة منذ إطلاقها في الوطن العربي تقدم المسابقة جوائز مالية للفائزين، لذلك نجد الكثير من الأشخاص في مختلف أنحاء الوطن العربي يرغبون في معرفة كيفية الاشتراك في المسابقة للحصول على الجائزة الكبرى ويتم اختيار الفائز بكل شفافية ونزاهة ومن الفقرات التالية سوف نوضح لكم خطوات الاشتراك في المسابقة.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

يستطيع كافة المواطنين في الوطن العربي الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الرقم الخاص بكل دولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بإرسال رسالة نصية بها كلمة حلم باللغة العربية أو Dream على الرقم الخاص ببلدك.

بعد ذلك قم بكتابة رقم هاتفك المحمول ومن الضروري أن يكون رقم الهاتف مسجل باسمك.

يقوم برنامج الحلم بإرسال رسالة بها مجموعة من الأسئلة قم بالإجابة عليها.

بعد ذلك قم بالدخول على موقع البرنامج الإلكتروني لاستكمال الخطوات اللازمة لتتم عملية التسجيل بنجاح.

أرقام الاشترك بمسابقة الحلم

مسابقة الحلم تعد حلم كل شخص حيث قامت إدارة البرنامج بوضع رقم لكل دولة عربية حتى يستطيع المواطنين من أى مكان الاشتراك في المسابقة وجاءت أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم على النحو التالي: