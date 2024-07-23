الآن هنا.. معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 “علمي، ادبي” عبر موقع وزارة التعليم العالي

الآن يبحث الكثير من الطلاب عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 بعد أن تم الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي دول اول في كافة المحافظات العراقية خلال الساعات الماضية عبر منصة نجاح، حيث تقوم وزارة التعليم العالي باعلان الحدود الدنيا للقبول في مختلف الكليات بالنسبة للطلاب الناجحين ممن حصلوا على مجموع يؤهلهم للالتحاق بالجامعات، ويمكنك الاطلاع على معدلات القبول الموحد في العراق 2024 خلال السطور القادمة.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024

وقد كشفت وزارة التعليم العالي العراقية عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024، حيث نص البيان على تحديد معدل التقديم والتنافس للقبول في كليات الطب البشري بما لا يقل عن 95% في الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية اعتبارا من السنة الدراسية 2025/2024، وكذلك تحديد معدل القبول والتنافس للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة بما لا يقل عن 85% في الجامعات والكليات الأهلية، واليكم الحدود الدنيا للقبول في الجامعات العراقية في الفرعين الأدبي والعلمي:

كلية طب الموصل: معدل 100.33%

كلية طب الأسنان: معدل 99.13%

كلية الصيدلة: معدل 98.83%

كلية هندسة الحاسوب: معدل 95%

كلية الهندسة، قسم الميكانيك: معدل 86.33%

كلية العلوم: معدل 88%

كلية علوم الحاسوب والرياضيات: معدل 67.67%

كلية علوم البيئة وتقاناتها: معدل 62%

كلية الحقوق: معدل 78.83%

كلية العلوم السياسية: معدل 65.5%

كلية التمريض للذكور: معدل 97.67%

كلية التمريض للبنات: معدل 95.33%

كلية الطب البيطري: معدل 70.17%

كلية الزراعة والغابات: معدل 60%

كلية الإدارة والاقتصاد: معدل 60%

كلية التربية للعلوم الصرفة: معدل 74.5%

كلية التربية للعلوم الإنسانية: معدل 83.33%

كلية التربية للبنات: معدل 62.17%

كلية الآداب: معدل 72.83%

قسم المكتبات والمعلومات في كلية الآداب: معدل 62.83%

كلية التربية الأساسية: معدل 69%

قسم رياض الأطفال للإناث في كلية التربية الأساسية: معدل 61.17%

قسم معلم صفوف أولى في كلية التربية الأساسية: معدل 71.67%

كلية العلوم السياحية: معدل 60%

كلية الآثار: معدل 60%

كلية العلوم الإسلامية: معدل 63%

رابط الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024

يمكنك الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 من خلال زيارة موقع الوزارة:

قم بزيارة موقع وزارة التعليم العالي العراقية.

ادخل على نتائج القبول المركزي الموحد.

حدد الشعبة التي تنتمي إليها.

يمكنك الآن الاستعلام ومعرفة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 لكافة الكليات وذلك بالنسبة للطلاب الناجحين في السادس الاعدادي، حيث تم الكشف عن معدلات القبول في كليات الشعبة الادبية والعلمية على حد السواء، ليتقدم إليها كل من حصل على مجموع متناسب معها.