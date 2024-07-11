اكتشف سر الفول المدمس الشهي: وصفة منزلية تتفوق على المطاعم بخطوات بسيطة!

تعتبر وجبة الفول المدمس من الأطباق الشعبية التي تحظى بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط، وخاصةً في مصر، يتميز الفول المدمس بقيمته الغذائية العالية ومذاقه اللذيذ الذي يمكن أن يبدأ به المرء يومه، في هذا المقال، سنقدم لكم طريقة سهلة وموثوقة لإعداد الفول المدمس في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل مطبخ.

المكونات

قبل البدء، دعونا نتعرف على المكونات اللازمة لهذه الوصفة، ستحتاج إلى:

2 كوب من الفول المدمس المعلب أو المطبوخ مسبقًا

2 فص ثوم مهروس

1/4 كوب عصير ليمون طازج

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وكمون حسب الرغبة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير

لتحضير الفول المدمس، اتبع الخطوات التالية بعناية:

إذا كنت تستخدم الفول المعلب، قم بتصفيته من الماء وشطفه جيدًا تحت الماء الجاري. ضع الفول في قدر وأضف إليه الماء النظيف، ثم اتركه على نار متوسطة حتى يسخن جيدًا. أضف الثوم المهروس وعصير الليمون وزيت الزيتون والملح والكمون. اترك الخليط على النار لمدة 5-10 دقائق، مع التحريك من حين لآخر. بعد أن يسخن الفول جيدًا ويتشرب النكهات، ارفعه عن النار. قدم الفول المدمس ساخنًا وزينه بالبقدونس المفروم.

نصائح

لإضافة نكهة مميزة، جرب إضافة الطماطم المفرومة أو الفلفل الحار.

يمكنك استخدام الفول الجاف، ولكن تذكر نقعه ليلة كاملة قبل الطهي.

للحصول على قوام أكثر كثافة، اهرس بعض حبات الفول بالشوكة قبل التقديم.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستمتاع بطبق فول مدمس شهي وصحي ينافس ما تقدمه المطاعم، هذه الوصفة ليست فقط سهلة التحضير ولكنها أيضًا توفر لك القدرة على التحكم في المكونات وضمان جودتها الفول المدمس المنزلي يعد خيارًا مثاليًا لوجبة إفطار مغذية أو عشاء خفيف.