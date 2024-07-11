رسميا.. الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية

يترقب آلاف من الطلاب وأولياء الأمور اعلان نتائج الثانوية العامة اليمن لعام 2024، حيث تعتبر النتائج ذات أهمية كبيرة كونها تحدد المرحلة التالية للطلاب، وبعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، بدأت عملية تصحيح الامتحانات فورًا، وفي هذه السطور سنوضح موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2024 في اليمن وكيفية الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس والاسم.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

يمكن لجميع الطلاب في مختلف المدن اليمنية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن لعام 2024 بسهولة عبر زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية واتباع الخطوات التالية مباشرة:

أولا، ينبغي زيارة رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

في الخطوة التالية، يتم اختيار قائمة بالخدمات الإلكترونية المتوفرة.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على قسم نتائج الطلاب.

اختيار خدمة الحصول على نتائج شهادة الثانوية العامة في اليمن لعام 2024.

تحديد ما إذا كان القسم الخاص بالطالب علميًا أو أدبيًا.

تحديد نتائج الفصل الأول للعام الدراسي 2024.

كتاب المعلومات الأساسية المطلوبة من الطالب وهي الاسم ورقم الجلوس.

ثم يُضغط على أيقونة عرض النتائج مباشرةً.

تظهر نتائج الطالب مباشرة على الموقع، وتتضمن نسبة النجاح وجميع الدرجات التي حصل عليها في كافة المواد الدراسية.

موعد اعلان نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نتائج الثانوية العامة اليمن لعام 2024 من المتوقع إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمكن لكل الطلاب الاطلاع على النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات والنتائج الخاصة بالطلاب، وأولَت الجهات الرسمية عناية كبيرة لضمان مراجعة دقيقة لنتائج الطلاب، لتأكيد حصول كل طالب على النتيجة التي يستحقها في مختلف الفروع، سواء كانت أدبية أو علمية.