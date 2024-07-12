تحديث واتساب جي بي الجديد ⭐️⭐️⭐️⭐️ بدون فيروسات ولا اعلانات ( اضافات ممتــازة).. ولكن هنــالك تحذير

يحرص كل مستخدمي نسخة واتساب جي بي على تحديث واتساب جي بي بشكل مستمر مع إتاحة التحديث من قبل المطور كل فترة زمنية معينة حيث يعد واتساب جي بي من أول النسخ التي تم تطويرها على واتساب ماسنجر والذي سرعان ما زادت شهرته ولقى انتشار واسعا في جميع أنحاء العالم، ولقد تم تطوير هذه النسخة المطور ألكس الذي حرص على إضافة الكثير من المميزات والخيارات المميزة في اللعبة.

تحديث واتساب جي بي

تعد عملية تحديث واتساب جي بي من العمليات الضرورية التي تضمن للمستخدم قيام التطبيق بأداء مهمته على أكمل وجه كما أنها تساعد المستخدم على استغلال واستخدام كل الكميات التي يتم إضافتها إلى التطبيق، حيث يعد من أبرز هذه المميزات ما يلي:

من أهم مميزات واتساب جي بي والتي تجعل عدد كبير من المستخدمين يحرص على استخدامه هو إمكانية إخفاء الظهور على التطبيق كما يجعل المستخدم يستمتع بحرية ومساحة كبيرة من الخصوصية.

يمكن للمستخدم أن يقوم بتحديد وتخصيص المحادثات التي يصلك منها الإشعارات.

يمكن تنزيل عدد كبير من السمات المجانية كل على حسب رغبة المستخدم.

لا يمكن لأي طرف آخر أن يقوم بحذف الرسالة بعد وصولها.

كما يمنع التطبيق حذف حالات الأصدقاء بعد نشرها.

عيوب تطبيق واتساب جي

وضحنا لكم في السطور السابقة أهم مميزات تحديث واتساب جي بي ونوضح لكم في السطور التالية أهم عيوب التطبيق والتي تتمثل في التالي: