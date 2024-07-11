“وزارة الموارد البشرية توضح”.. كم حساب المواطن للفرد 1446 وأهم شروط الاستحقاق

أعلنت وزارة الموارد البشرية، من خلال خدمة المستفيدين، عن تفاصيل حول حساب المواطن للفرد لعام 1446، حيث أكدت الوزارة أنها حددت موعد صرف الدعم للمستفيدين، كما أشارت إلى المبالغ المقررة سابقاً للدعم، بخصوص الزيادة الجديدة في قيمة الدعم، أوضحت الوزارة، عبر خدمة المستفيدين، المعلومات اللازمة للمواطنين المستحقين للدعم.

نزول حساب المواطن شهر يوليو

تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مسؤولية صرف رواتب الدعم للمواطنين، كما تعمل الوزارة على تحديد المستحقين لهذا الدعم وفقًا للشروط والضوابط التي أعلنتها الحكومة السعودية، يهدف برنامج حساب المواطن للفرد 1446 إلى مساعدة الأفراد والأسر السعودية في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

في هذا السياق، قررت الوزارة تحديد موعد ثابت لصرف رواتب الدعم، بحيث يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبناءً على ذلك، سيتم صرف مبلغ الدعم هذا الشهر يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 ميلاديًا، والذي يوافق 4 محرم 1446 هجريًا.

كم مبلغ حساب المواطن للفرد 1446؟

بناءً على أوامر خادم الحرمين الشريفين، تم إضافة دعم إضافي مؤقت إلى حسابات المستفيدين، وأوضحت الوزارة أن هذا الدعم الإضافي سيستمر حتى نهاية العام، وبذلك تكون قيمة الدعم المستحق للفئات المختلفة كما يلي:

الفرد المستقل: 720 ريال سعودي شهريًا.

التابع الذي يزيد عمره عن 18 عامًا: 360 ريال سعودي شهريًا.

التابع الذي يقل عمره عن 18 عامًا: 215 ريال سعودي شهريًا.

شروط استحقاق حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية، المسؤولة عن برنامج حساب المواطن للفرد 1446، وأكدوا أن المواطنين يمكنهم الاستفادة من الدعم الشهري إذا استوفوا الشروط التالية: