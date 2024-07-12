” تابع أول بأول.. مفاجأة غير متوقعة بشان مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التاريخية التي حققت شهرة كبيرة منذ بداية عرض الجزء الأول، لذلك يهتم الكثيرون بالبحث عن مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، إذ أن الجزء الخامس من المسلسل كان قد انتهى منذ أسبوعين تقريبًا بشكل مشوق ومليء بالإثارة، لهذا ينتظر جميع محبى المسلسلات التركية التاريخية الموسم السادس بفارغ الصبر لكي يتمكنوا من معرفة الأحداث الجديدة.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

حقق مسلسل قيامة عثمان نسب مشاهدة كبيرة بل يكاد يكون هو الأعلى نسبة في المسلسلات التي تم عرضها في الفترة الأخيرة، وهذا من أحد أسباب أن جميع المتابعين يرغبون في معرفة مواعيد عرض المسلسل على الرغم أن الجزء السادس لم يتم الانتهاء من تصويره حتى الآن.

ولكن هناك بعض المصادر الإعلامية التي أكدت أن الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان سوف يتم إذاعته في بداية شهر أكتوبر 2024، وأوضحت تلك المصادر أن المسلسل سيذاع في نفس اليوم الذي تم إذاعة الأجزاء السابقة فيه وهو يوم الأربعاء بمعدل حلقة في الأسبوع في الساعة الثامنة مساءً.

قصة مسلسل قيامة عثمان

إن كنت من محبي المسلسلات التركية وخاصة التاريخية منها فلابد أن تشاهد مسلسل قيامة عثمان، فهو يتحدث عن الصراع بين الأعداء على تأسيس الدولة العثمانية بداية من عثمان الأول والتحديات التي واجهها، بالإضافة إلى ذلك فهو يوضح كيفية نقل الدولة العثمانية من الضياع إلى القوة، ويتطرق المسلسل أيضًا إلى الصراعات بين التتار والروم و بين الدولة العثمانية.