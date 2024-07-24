“شو بيقولوا الحيوانات”.. استمتع بقناة وناسة بيبي واضبط التردد الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

قناة وناسة من أفضل القنوات الترفيهية المخصصة للأطفال، فهي الأشهر في الوطن العربي وتقدم الكثير من الأغاني والأناشيد المليئة بالقيم التي يفضل غرزها في الأطفال منذ صغرهم، بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تزيد من وعي الأطفال وتعزز من مهاراتهم وتدعم قيمهم الأخلاقية، ولذلك يحرص الآباء على تثبيت القناة للاستمتاع بمشاهدة ممتعة عند أبنائهم ومن أشهر محتوى القناة (أغنية شو بيقولوا الحيوانات يا لولو، أغنية لولو الشطورة، أغنية لولو فقدت جزمتها، عمو الشرطي في المستشفى، لولو صارت شرطية).

تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية

للاستمتاع بقناة وناسة لابد من ضبط ترددها على الأقمار الصناعية، ولذلك نقدم بيانات التردد:

تردد القناة على النايل سات

التردد :11430

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ :⅚

تردد القناة على العرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

يمكنك ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال عن طريق القيام بالآتي:

أولا الضغط على زر “الاعدادات” من جهاز التحكم.

ثم انقر على زر “التثبيت اليدوي” من قائمة الإعدادات.

حدد القمر الصناعي إذا كان نايل سات أو عرب سات.

ثم أدخل بيانات التردد واضغط على زر “بحث”.

وأخيرا قم بحفظ التغييرات.

مميزات قناة وناسة

تتميز قناة وناسة بحب الكثير من الأطفال لها حيث تتميز بكل ما يلي: