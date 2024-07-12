” شوف نتيجتك ظهرت ولا لسة” رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول بجميع الأقسام

طلاب وطالبات الدبلومات الفنية يبحثون عن معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وينتظرون النتيجة على أحر من الجمر منذ انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي الدور الأول يوم 27 يونيو 2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات النهائية بكل شفافية ونزاهة سيتم اعتماد النتيجة رسمياً ورفعها عبر موقع الوزارة الإلكتروني ليتمكن كافة الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعد تلك المرحلة من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب في كافة الشعب سواء الشعبة التجارية أو الشعبة الفندقية أو الشعبة الصناعية أو الفنية.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2024

اعتمد وزير التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية يوم الأربعاء 10 يوليو، بنسبة نجاح كبير بلغت نحو 70% ووصل عدد الناجحين 558018 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وهي أعلى من نسب النجاح التي حصل عليها الطلاب في العام الماضي، وأعلن وزير التربية والتعليم المصري عن أوائل الطلاب في الدبلومات الفنية لهذا العام في كافة الشعب الصناعية والتجارية والفندقية والفنية، كما أوضح الوزير أن النتائج ستكون متاحة عبر موقع الوزارة الإلكتروني بالإسم ورقم الجلوس ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

في السياق نفسه أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب حيث يمكن لكافة طلاب الدبلومات الفنية بمختلف الشعب الاستعلام عن نتائجهم بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: