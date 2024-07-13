لولو زعلان ليه”ميدو بيجاكر لولو”.. استقبل الآن تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة Hd

رودي تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو زعلان ليه”ميدو بيجاكر لولو”.. استقبل الآن تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة Hd

تعتبر قناة وناسة بيبي واحدة من أهم قنوات الأطفال في الوقت الحالي والتي عليها معدلات بحث مرتفعة، حيث تهتم القناة بعرض المحتوى الذي يناسب جميع الأطفال وتعمل على عرض المحتوى الذي يقوم بتنمية مهارات الأطفال، كما تهتم القناة بتنمية مهارة الإدراك عند الأطفال، وتوفر القناة للأطفال مجموعة من القصص المصورة التي تعمل على جذب شريحة كبيرة منهم، بالإضافة إلى ذلك فإن قناة وناسة من القنوات المجانية التي لا تتطلب دفع أي اشتراك شهري، وتبتعد كل البعد عن المحتوى الذي لا يلائم العادات والتقاليد التي تربى عليها الأطفال.

تردد قناة وناسه 

تحرص قناة وناسة على تقديم مجموعة من الأفلام المسلية التي يعشقها عدد كبير الأطفال، وهذا هو التردد الجديد للقناة:

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد: 11270.
  • جودة القناة: hd.
  • معامل تصحيح الخطأ للقناة هو: ¾.
  • معدل الاستقطاب للقناة: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.

قناة وناسة بيبي على النايل سات

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11430.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

أغاني قناة وناسة بيبي

تقوم القناة بعرض مجموعة كبيرة من الأغاني التي يعشقها الأطفال والتي أصبح يتم يرددونها كل يوم، علاوة على ذلك فإنها من القنوات الغير مشفرة ولا تحتاج إلى دفع مبالغ شهرية من أجل الاشتراك بها، وهذه الأغاني كما هي متمثلة على النحو التالي:

  • أغنية مين اللي سرق الجزمة.
  • أغنية شيكا السراقة.
  • أغنية يا شرطة حرامي.
  • أغنية عمو الشرطي في المستشفى.
  • أغنية وين سنك يا لولو.
  • أغنية الحواس الخمسة.
  • أغنية جراثيم.
  • أغنية بيب بيب.
  • أغنية لوليات صغار.
  • أغنية شو بيقولوا الحيوانات يا لولو.
  • أغنية مين حبيب البابا.
  • أغنية وناسة وناسة.
  • أغنية ميدو بيجاكر لولو.
  • أغنية لعوبه.
  • أغنية كان عندي قطة.

مع تزايد الاهتمام بالقنوات الترفيهية والموسيقية، تظل قناة وناسه واحدة من القنوات المفضلة لدى الجمهور، خاصة مع برامجها الممتعة والمميزة، إذا كنت من عشاق الموسيقى والفقرات الترفيهية، فلا تفوت فرصة ضبط تردد قناة وناسه الجديد 2024 بجودة HD والاستمتاع بأفضل الأوقات مع البرامج والعروض التي تقدمها، ابحث الآن عن تردد القناة واضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لتستمتع بمشاهدة عالية الجودة وبدون تقطيع.

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رودي

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