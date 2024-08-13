مرتبــك ممكن يوصل لـ 10,000 وزيادة!!.. وظائف خالية في 20 محافظة في بنك مصر فقط تبعــا لهذه الشروط “فرصة زي السكر”

يبحث الكثير من الشباب الخريجين عن وظائف بنك مصر والتي تم الاعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للبنك على موقع التوظيف لينكد إن، حيث كشف البنك عن وجود وظائف متاحة لحديثي التخرج في كافة الفروع بالمحافظات للعمل في خدمة العملاء وتخصصات مختلفة، حيث يحرص البنك باستمرار على توفير فرص للحاصلين على مؤهلات عليا في مجالات لها علاقة بالبنوك لمساعدتهم في الحصول على دخل شهري ثابت، ولهذا نقدم اليكم عبر موقعنا الشروط المطلوبة ورابط التقديم عليها فتابعونا.

شروط التقديم على وظائف بنك مصر

لقد حدد بنك مصر عدة شروط لابد من توافرها في المتقدمين الراغبين في الحصول على الوظيفة والتي تتمثل فيما يلي:

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي بدرجة البكالوريوس من جامعة معتمدة.

كما يجب إجادة التحدث والكتابة باللغة العربية والانجليزية.

لا يشترط الخبرة لحديثي التخرج أو يكون لديه خبرة 3 سنوات في مجالات المؤسسات المالية والخدمات المصرفية الخاصة بالشركات.

يجب أن يكون لديه مهارة التسويق والاقناع وكذلك إدارة العلاقات العامة.

حصول المتقدم على شهادة دورة الائتمان.

بالنسبة لحديثي التخرج فقط تكون سنوات التخرج بين 2021 حتى 2024.

إجادة مهارات الكمبيوتر وبشكل خاص برامج الأوفيس.

ألا يكون له أقارب حتى الدرجة الثالثة.

التخصصات والمهارات المطلوبة لوظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر عن التخصصات المطلوبة للوظائف المتاحة وتتمثل فيما يلي:

المالية.

إدارة الأعمال.

خدمة العملاء.

الاقتصاد.

التحليل الكمي.

كما يجب على المتقدم أن يتمتع بالمهارات التالية:

أن يكون له القدرة على الإقناع ويتمتع بمهارات التسويق والعرض.

لديه الخبرة في إدارة وإضافة حلول النقد والمدفوعات والايصالات.

كما يجب أن يكون قادرا على التواصل والتفاعل مع الآخرين ولديه روح الفريق الواحد.

كما يلزم أن يتمتع بالمهارات القيادية مثل التفويض وحل المشكلات والاشراف وإدارة العلاقات العامة.

رابط التقديم على وظائف بنك مصر

على الراغبين في التقديم على وظائف بنك مصر القيام بزيارة الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف “لينكد إن” وارسال السيرة الذاتية CV الخاصة بك.