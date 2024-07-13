سجل الآن.. رابط التسجيل على قرعة الحج في العراق 2024 + موعد التقديم العام القادم عبر هيئة الحج

أعلنت الهيئة العليا لشؤون الحج والعمرة في العراق عن فتح باب التسجيل لقرعة حج عام 2025، حيث أكدت التزامها بتسهيل وتبسيط جميع الإجراءات للمواطنين، وقد حددت الهيئة مجموعة من الشروط والضوابط للتسجيل في قرعة الحج بالإضافة إلى شرح خطوات التسجيل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي hajj.gov.iq، بهدف منح المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج فرصة التسجيل في المواعيد المحددة.

التسجيل على قرعة الحج في العراق 2024

يمكن الاشتراك في قرعة الحج لعام 2025 في العراق من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة على hajj.gov.iq واتباع الإرشادات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة في العراق. الضغط على خيار تسجيل الدخول. ملء البيانات المطلوبة بدقة. الانتقال إلى القائمة الرئيسية. تختار خدمة التسجيل في قرعة الحج والعمرة. الإجابة على الأسئلة للتحقق من الهوية. قراءة التعليمات والشروط والموافقة عليها. تسجيل البيانات الشخصية بدقة وضمان صحتها. الضغط على زر “تسجيل”.

بمجرد إكمال عملية التسجيل، سيرسل الشخص المتقدم رسالة نصية تؤكد نجاح عملية التسجيل.

الموقع الرسمي لهيئة الحج والعمرة العراقية

بهدف تسهيل عملية التسجيل في الحج على المواطنين وتوفير الوقت والجهد للراغبين في التقديم، كشفت الهيئة عن وجود رابط لاستمارة التسجيل الإلكتروني، هذا الرابط يساهم في تيسير عملية التسجيل للحجاج المحتملين، ويعد خطوة هامة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق سرعة وفاعلية في تنظيم قرعة الحج لعام 2025 في العراق.

موعد التقديم على الحج في العراق 2025

في خبر مهم، أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عن قرعة الحج للعام 2025، أكدت الهيئة العليا للحج والعمرة أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد التقديم لقرعة الحج 1446، من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد التقديم في خلال الفترة القادمة.

شروط سحب قرعة الحج لعام 2025 في العراق

أعلنت هيئة الحج والعمرة في العراق عن مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لدى الراغبين في المشاركة في قرعة الحج.