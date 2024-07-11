ماهي الأوراق و المستندات المطلوبة في منفعة عمان.. وماهي شروط المنفعة

يريد الكثير من الأشخاص معرفة ما هي شروط التسجيل في منفعة عمان و ما هي الأوراق و المستندات المطلوبة في منفعة عمان، و ذلك حيث تقوم الحكومة العمانية بالعمل على تقديم الكثير من المبادرات التي تساعد و تدعم المواطنين، و يتم حساب منفعة علي حسب عدد أفراد الأسرة، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة التسجيل في منفعة عمان، و ماهي الاوراق و المستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة و المستندات

يجب إحضار العديد من الأوراق و المستندات من أجل التسجيل في منفعة عمان، و هذه الأوراق هي:

أولا تحتاج إلى نسخة من الهوية الوطنية التي تخص الشخص المتقدم.

كذلك تحتاج الأوراق الرسمية التي تخص مفردات الراتب.

تحتاج إلى صور الميلاد لكل فرد من أفراد الأسرة، و يجب إحضار الأصل.

الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل الاستفادة من الدعم العماني

يوجد مجموعة من الشروط التى يجب أن تتوفر في الشخص المتقدم من أجل أن يحصل على منفعة عمان المقدمة من الحكومة العمانية من أجل مساعدة الأسر الذين هم محدودي الدخل، و حتي تتمكن من التقدم في هذا الدعم يجب أن تتوفر بعض الشروط و هي: