فرحي ولادك وابسطيهم.. تردد قناة وناسة الجديد على القمر نايل سات

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
فرحي ولادك وابسطيهم.. تردد قناة وناسة الجديد على القمر نايل سات

قناة وناسة هي يقوم الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن هذه القناة الهادفة و الرائعة، و قد حققت هذه القناة نجاح كبير في خلال فترة زمنية قصيرة جدا، و هي من القنوات الفضائية التي قد اكتسبت شهرة كبيرة وواسعة و ذلك لأنه تقوم بتقديم أغاني و أناشيد رائعة و مميزة جدا، و ذلك لأنها تمكنت من القيام بكسب قلوب كافة الأطفال من خلال أغانيها الرائعة و المميزة ، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي قناة وناسة.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

يتساءل الكثير  عن تردد قناة وناسة الجديد علي القمر نايل سات، فتستطيع أن تقوم بتحميل القناة من خلال هذه الخطوات و هى:

  • تردد قناة وناسة هو:11430.
  • معدل استقطاب القناة هو: عمودي.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.
  • معدل ترميز القناة هو:27500.
  • جودة القناة هي: SD.

البرامج التي تقدمها قناة وناسة

تعتبر قناة وناسة من القنوات التي تقوم بتقديم الكثير من البرامج المختلفة و  الهادفة التي تؤدي إلي تعليم الاطفال العديد من التصرفات، و ذلك مثل طريقة التصرف و التعامل وحب الوالدين و الاخوات و غيرها من الامور، و يقوم الكثير من الأطفال بمشاهدة و متابعة هذه القناة الرائعة و المميزة و التي تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية لدي الاطفال، و تقوم بتقديم هذه الأغاني هي شخصية لولو الرائعة.

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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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