فرحي ولادك وابسطيهم.. تردد قناة وناسة الجديد على القمر نايل سات

قناة وناسة هي يقوم الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن هذه القناة الهادفة و الرائعة، و قد حققت هذه القناة نجاح كبير في خلال فترة زمنية قصيرة جدا، و هي من القنوات الفضائية التي قد اكتسبت شهرة كبيرة وواسعة و ذلك لأنه تقوم بتقديم أغاني و أناشيد رائعة و مميزة جدا، و ذلك لأنها تمكنت من القيام بكسب قلوب كافة الأطفال من خلال أغانيها الرائعة و المميزة ، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات، و ما هي قناة وناسة.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

يتساءل الكثير عن تردد قناة وناسة الجديد علي القمر نايل سات، فتستطيع أن تقوم بتحميل القناة من خلال هذه الخطوات و هى:

تردد قناة وناسة هو:11430.

معدل استقطاب القناة هو: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ هو:5/6.

معدل ترميز القناة هو:27500.

جودة القناة هي: SD.

البرامج التي تقدمها قناة وناسة

تعتبر قناة وناسة من القنوات التي تقوم بتقديم الكثير من البرامج المختلفة و الهادفة التي تؤدي إلي تعليم الاطفال العديد من التصرفات، و ذلك مثل طريقة التصرف و التعامل وحب الوالدين و الاخوات و غيرها من الامور، و يقوم الكثير من الأطفال بمشاهدة و متابعة هذه القناة الرائعة و المميزة و التي تهدف إلى تعزيز القيم الأخلاقية و السلوكية و التعليمية لدي الاطفال، و تقوم بتقديم هذه الأغاني هي شخصية لولو الرائعة.